مخلوقات غريبة في أعماق المحيط الهادئ

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت مسابير بحرية «أرسلت إلى جبل مائي في أعماق المحيط الهادئ» عن نظام بيئي نقي غير معروف سابقاً، على بعد 900 ميل (نحو 1448 كم) من ساحل تشيلي، يحتضن مخلوقات غريبة ومدهشة.

ووثقت الرحلة الاستكشافية، التي استمرت 28 يوماً إلى الجبل المغمور بالمياه، وهو جزء من سلسلة نازكا، التي تقع على طول خندق بيرو- تشيلي العميق، 20 مخلوقاً بحرياً جديداً تماماً، بما في ذلك سمكة العقرب الجديدة والأخطبوط الأزرق النادر، حسب «روسيا اليوم».

وقال جوتيكا فيرماني، المدير التنفيذي لمعهد Schmidt للمحيطات: «تم مسح 26 % فقط من قاع البحر بهذه الدقة العالية». وقال تومر كيتر، العالم المشارك في البعثة: «نظراً لقلة المعلومات المتوفرة عن هذه المنطقة فإن الكثير مما اكتشفناه هناك جديد على العلم، وهذه المجتمعات القاعية متنوعة وصحية بشكل مدهش».

وباستخدام الروبوتات تحت الماء، بما في ذلك المركبة، التي يتم التحكم فيها عن بعد، تمكن فريق البحث من رسم خريطة للجبل الضخم، وتصوير بعض أشكال الحياة المزدهرة هناك. وكشف عن حديقة مرجانية «بحجم 3 ملاعب تنس»، ووجد أن هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار توفر المأوى لمجموعة من الكائنات الحية غير العادية، بما في ذلك الأسماك الصخرية، ونجم البحر الهش، وسرطان البحر الملكي.