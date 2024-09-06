«سبايدرمان التركي» نصير البيئة وصانع الفرح

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ الشاب التركي أياز صالح كوتش يجوب عدة محافظات تركية بلبس الشخصية الكرتونية «سبايدر مان»، بعد الزلزال الذي ضرب عدة مدن في تركيا عام 2023، وبات كوتش أحد المشاهير في تركيا بسبب ملابسه، مكتسباً عدة متابعين بسبب زي الرحالة الذي يرتديه. ويقوم خلال رحلته بالحث على الحفاظ على النظافة، ونشر الوعي البيئي، وبث الفرح في نفوس الأطفال، حسب موقع «24».

وقال الشاب التركي لوسائل إعلام تركية: «إن مغامرته بدأت في فبراير الماضي، عندما اشترى زي «سبايدرمان»، وتوجه للمدن التي ضربها الزلزال المدمر حينها، ليقدم عروضاً ترفيهية للأطفال، الذين تشردوا من منازلهم المدمرة». وبملابسه التي يصفها البعض أنها غريبة «جاب كوتش نصف ولايات البلاد الـ81، عبر الحافلات العامة، ويعتزم إكمالها حتى النهاية». وبات لدى «سبايدرمان التركي» آلاف المتابعين لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، التي ينشر فيها صوراً ومقاطع فيديو لرحلاته المستمرة.

وبعد تلك التجربة قرر سبايدرمان التركي مواصلة دوره من خلال زيارة ولايات تركيا كلها، ونشر التوعية في طريقه، حيث يستغل زيه الغريب وشهرته ليرفع لافتات إيجابية تدعو للحفاظ على البيئة والنظافة، وتجنب السرعة عند قيادة السيارات، وحث الأطفال على اللعب.