جورج كلوني وبراد بيت «نادلان» في مطعم

المصدر: (دبي - البيان)

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عاش نجما هوليوود جورج كلوني وبراد بيت لحظات من السعادة والمرح خلال تواجدهما في مهرجان البندقية السينمائي برفقة زوجتيهما، خلال عرض فيلمهما «الذئاب»، في الدورة الـ81 من المهرجان.

وخلال تواجدهما في البندقية، استأجر الثنائي مطعماً اعتاد جورج كلوني وزوجته أمل ارتياده سابقاً، إلا أن هذه المرة لعب جورج كلوني وبراد بيت دور نادلين يستضيفان أمل كلوني وإينيس دي رامون، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في خدمة «آبل تي في» التلفزيونية، حسب موقع «24».

وقام نجما هوليوود بزيارة مطعم «Da Ivo» في البندقية، يوم السبت، وقاما باستئجاره كاملاً لبضع ساعات، حسبما ورد في مجلة بيبول الأمريكية. وتولى كلوني إدارة المطعم لمدة نصف ساعة، قام فيها بدور نادل يتلقى طلبات الحضور. وعقب انتهاء الحفلة، حرص النجمان على التقاط صورة مع الموظفين في المطعم.