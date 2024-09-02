«ملكة جمال الكون بنيجيريا» عانت التنمر عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: (لاغوس - أ ف ب)

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حصلت تشيديما أديتشينا أول من أمس على لقب «ملكة جمال الكون بنيجيريا». والفائزة كانت مرشحة سابقة لانتخابات ملكة جمال جنوب أفريقيا واضطرت إلى الانسحاب من المسابقة إثر جدل حاد في شأن جنسيتها، وحصلت على لقب «ملكة جمال الكون بنيجيريا» بعدما دعاها منظمو هذه المباراة إلى المشاركة فيها.

وكانت تشيديما أديتشينا المولودة في سويتو، بالقرب من جوهانسبرغ، لأم جنوب أفريقية من أصل موزمبيقي وأب نيجيري، صرفت النظر في مطلع أغسطس عن المشاركة في السباق إلى لقب ملكة جمال جنوب أفريقيا بعد تعرضها عبر شبكات التواصل الاجتماعي لحملة عنيفة.

ورفض القائمون بالحملة مشاركة تشيديما أديتشينا في المسابقة، معتبرين أن طالبة الحقوق البالغة 23 عاماً ليست جنوب أفريقية نظراً إلى أصول والدها.

وبعد انسحاب أديتشينا رسمياً من مسابقة جنوب أفريقيا، سارعت الجهة المنظمة لمسابقة أخرى هي «ملكة جمال الكون بنيجيريا» إلى دعوتها للمشاركة فيها نظراً إلى كونها تحمل جوازي سفر جنوب أفريقي ونيجيري.

وقالت تشيديما أديتشينا بعد دقائق قليلة من تتويجها في العاصمة الاقتصادية النيجيرية لاغوس: «كانت هذه الرحلة صعبة بالنسبة لي. أنا فخورة بنفسي وممتنة حقاً لهذا الحب والدعم». وأضافت: «إنه شيء أردته دائماً، وأنا سعيدة حقاً لكوني حصلت على فرصة ثانية لتحقيقه».