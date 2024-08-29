خطأ يتيح لـ 300 شخص تذاكر طيران بخصم 85 %

المصدر: (دبي - البيان)

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تمكن نحو 300 شخص من شراء تذاكر على الدرجة الأولى لرحلات طويلة من أستراليا إلى الولايات المتحدة، بسعر يقل 85 % عن سعرها الأصلي، مستغلين خطأ تقنياً استمر لفترة قصيرة قبل أن يتم تداركه، وفق «سكاي نيوز عربية».

وحدث الخطأ يوم الخميس، إذ كانت تذاكر الطيران ذهاباً وإياباً على الدرجة الأولى، التي تكلف عادة ما يصل إلى 19 ألف دولار، متاحة من شركة «كانتاس» بخصم هائل، لكنه غير مقصود. وبسبب خلل في الترميز، تمكن نحو 300 شخص من شرائها من موقع الشركة مقابل 3400 دولار فقط.

وأحياناً ما تقع شركات الطيران في أخطاء مشابهة، وتبيع تذاكر مميزة بأسعار ضئيلة جداً مقارنة بسعرها الأصلي. ففي عام 2019، عرضت شركة «كاثي باسيفيك» مقاعد الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال من فيتنام إلى مدن أمريكية مقابل 675 دولاراً فقط ذهاباً وإياباً.