بدلة فضاء جديدة بتقنيات متطورة لطاقم بولاريس

المصدر: (دبي - البيان)

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قالت شركة سبيس إكس، أول من أمس، إنها ستؤجل إطلاق مهمة بولاريس دون المكونة من أربعة أفراد، يوماً واحداً على الأقل.ومن المتوقع أن تقع أبرز أحداث المهمة، التي تستمر خمسة أيام، بعد يومين من الإطلاق، عندما يشرع الطاقم في السير في الفضاء لمدة 20 دقيقة، على بعد 700 كيلومتر من الأرض.

وسيرتدي طاقم المهمة بدلة فضاء جديدة، طورتها الشركة التي يمتلكها الملياردير إيلون ماسك، وتضيف مزايا إضافية لبدلة الوكالة الأمريكية للفضاء «ناسا»، إذ توفر قدرة أكبر على الحركة، وشاشة عرض أمامية للخوذة وكاميرا متطورة.

ونشر موقع مهمة «بولاريس دون» تفاصيل عن البدلة الجديدة، مشيراً إلى أن الخوذة مصنوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، مع قناع جديد مغطى بالنحاس ومواد أخرى لتقليل وهج الشمس.وتشتمل الخوذة أيضاً على شاشة عرض رأسية (إتش يو دي)، وكاميرا مدمجة توفر لمرتديها معلومات عن مستويات الضغط ودرجة الحرارة والرطوبة في البدلة.

وتتميز هذه البدلات بمفاصل سلسة، تعمل بمرونة أكثر تحت الضغط، مقارنة ببدلات الفضاء التقليدية.وتتضمن البدلة سحابات تسمح بارتدائها بسهولة نسبياً، كما أن الأحذية مصنوعة من نفس المادة المقاومة للحرارة الموجودة داخل صاروخ فالكون التابع للشركة.