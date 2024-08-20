بينهم رجل أعمال بريطاني.. وفاة شخص وفقدان آخرين بسبب عاصفة عنيفة أغرقت يختًا فاخرًا في صقلية

المصدر: وكالات

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أعلن خفر السواحل الإيطالي يوم الاثنين أن عاصفة مفاجئة تسببت في غرق يخت فاخر قبالة سواحل باليرمو، عاصمة إقليم صقلية، مما أدى إلى وفاة رجل وفقدان ستة أشخاص آخرين، من بينهم رائد الأعمال البريطاني في مجال التكنولوجيا مايك لينش.

بحسب البيان الصادر عن خفر السواحل، فقد غرق اليخت الشراعي "بايجان" الذي يرفع العلم البريطاني، والذي يبلغ طوله 56 مترًا، في الساعات الأولى من الصباح بالقرب من ميناء بورتيتشيلو، وعلى متنه 22 شخصًا، وذلك بسبب الأحوال الجوية السيئة.

وأفاد شهود عيان أن اليخت اختفى تحت الأمواج بسرعة قبل الفجر بقليل. وأكدت صحيفة "الغارديان" مقتل أحد الأشخاص، الذي يُعتقد أنه رئيس الطهاة على متن السفينة، بينما ما زال لينش وابنته البالغة من العمر 18 عامًا من بين المفقودين.

وفي تقرير لشبكة "سي أن أن"، تم إنقاذ 15 شخصًا، من بينهم زوجة لينش، أنجيلا باكاريس، حيث نُقلت طفلة جوا إلى مستشفى الأطفال في باليرمو، فيما تم نقل ثمانية أشخاص إجمالاً إلى المستشفى.

الطفلة، التي تبلغ من العمر عامًا واحدًا، تم إنقاذها بفضل تدخل والدتها، وفقًا لما نقلته "الغارديان". ورغم عدم الكشف عن أسماء الضحايا والمفقودين بشكل رسمي، أكدت مصادر مطلعة أن مايك لينش من بين المفقودين.

أوضح خفر السواحل أن المفقودين يحملون جنسيات بريطانية، أمريكية، وكندية. وأشار مسؤول في خفر السواحل إلى أن الرياح كانت شديدة القوة، وأضاف أن الطقس كان متوقعًا أن يكون سيئًا، ولكن لم يكن متوقعًا أن يكون بهذه الشدة.

إيطاليا شهدت خلال الأيام القليلة الماضية عواصف وأمطارًا غزيرة، مما أدى إلى فيضانات وانهيارات أرضية في شمال البلاد، بعد فترة من الحر الشديد.

ربان سفينة قريبة أكد لرويترز أنه تمكن من تشغيل المحرك والسيطرة على سفينته لتفادي الاصطدام بـ"بايجان" خلال العاصفة. وأضاف أن السفينة الأخرى تعطلت على سطح الماء قبل أن تغرق.

خفر السواحل أكد العثور على حطام اليخت الشراعي على عمق 49 مترًا، وأن الغواصين يقومون بتفقد الحطام. من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البريطانية أنها على اتصال بالسلطات المحلية وتستعد لتقديم الدعم القنصلي للمواطنين البريطانيين المتضررين.