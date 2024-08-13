الخيول تفكر في المستقبل وتخطط مثل البشر

المصدر: (دبي - البيان)

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توصلت دراسة بريطانية جديدة إلى أن الخيول عموماً و«الأصيلة غير المهجنة» خصوصاً، تتمتع بقدرة عالية من التخطيط لمستقبلها، والتفكير بشكل استراتيجي في تقبّل الأوامر الموجّهة إليها أو رفضها.

ونقلت صحيفة «ذا غارديان» البريطانية مضمون الدراسة التي أكدت أن الخيول تتمتع بالقدرة على التفكير والتخطيط للمستقبل، وهي أكثر ذكاءً بكثير مما كان يعتقده العلماء سابقاً، حسب موقع 24 الإلكتروني.

واعتبرت الصحيفة أن هذه الدراسة تسهم في تحسين رفاهية الخيول بعد إظهار القدرات المعرفية التي تشمل «التوجيه نحو الهدف».

وشرحت الباحثة الرئيسية لويز إيفانز أن الدراسة أثبتت أن الخيول تتوقع عواقب ونتائج أفعالها.

وأخضع العلماء الخيول للعبة مكونة من 3 مراحل تعتمد على مبدأ «الثواب والعقاب»، خاضها 20 حصاناً، وتمت مكافأة الحيوانات في البداية لمجرد لمس قطعة من الورق بأنوفها.

وتفاجأوا بتعديل الخيول أسلوب تعاطيها مع مراحل اللعبة بمهارة للحصول على أكبر قدر من المكافآت، وبذل جهد أقل.