نظير عياد مفتياً جديداً لمصر خلفاً لشوقي علام

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهوريًّا بتعيين الدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، مفتياً للبلاد، لمدة أربع سنوات مقبلة خلفاً للدكتور شوقي علام.

وحسب ما ذكر الأزهر في بيان رسمي مساء الأحد فإن تعيين المفتي الجديد جاء بناءً على ترشيح من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.

وكان المفتي الجديد قد شغل منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية وعمل أستاذا في مادة العقيدة والفلسفة ووكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

كما حصل المفتي الجديد على ليسانس أصول الدين في العقيدة والفلسفة في مايو عام 1995، والماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، ثم الدكتوراه عام 2003.

وعمل كمعيد ثم مدرس مساعد ثم مدرس ثم أستاذ مساعد في كلية أصول الدين جامعة المنصورة، حتى انتقل منها إلى كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ فرع جامعة ليعمل كأستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة.

ويشغل المفتي الجديد عضوية المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وبيت العائلة المصرية.