أمريكية تتهم شركة تأمين باستخدام مسيّرة للتجسس على منزلها

المصدر: (دبي - البيان)

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اتهمت سيدة أمريكية تعيش في ولاية كاليفورنيا شركة التأمين التي تتعامل معها منذ فترة طويلة باستخدام طائرة دون طيار لالتقاط صور لمنزلها أثناء قيامها بتجديده، وبناء على هذا التجسس، ألغت الشركة تأمينها.

وقالت جوان فان كورين إنها تلقت إشعاراً من شركة التأمين، يفيد بإنهاء تغطية تأمين منزلها، بذريعة قيامها بأعمال بناء «خطرة»، حسبما ذكرت للمحطة الإخبارية «سي. بي. إس».

وأوضحت فان كورين أنها قررت الاتصال بشركة التأمين لتوضيح سبب إلغاء بوليصة التأمين الخاصة بها، فأخبرتها ممثلة الشركة عبر الهاتف أنهم صوروا المنزل بطائرة من دون طيار. وقالت كورين: «يشعر الإنسان تقريباً وكأن شخصاً ما ينظر من نوافذك، كما تعلمون، عندما يقولون لك إنهم طاروا بطائرة بدون طيار فوق منزلك ونظروا إليه، إنه شعور غريب».

من جانبها نفت الشركة أنها تراقب منازل عملائها باستخدام طائرات بدون طيار، غير أنها أفصحت عن استخدامها مصادر متنوعة لتقييم حالة منازل العملاء، بما في ذلك الصور الجوية، والأقمار الصناعية!

وقررت فان كورين أن ترد على الشركة بالمثل، من خلال إلغاء تأمين سيارتها معهم.