عودة بطولة الإمارات للإيروبريس بمشاركة غير مسبوقة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعود بطولة الإمارات للإيروبريس المرتقبة بشدة في أغسطس المقبل، حيث تدخل نسختها الثامنة بمشاركة غير مسبوقة لأكثر من 400 متسابق. وتعد هذه البطولة الأكبر والأكثر إثارة في مشهد القهوة في الإمارات العربية المتحدة، وتوفر منصة فريدة لعشاق القهوة والمحترفين لاستعراض مهاراتهم في تحضير القهوة.

سيحظى الفائزون في البطولة الوطنية بشرف تمثيل الإمارات في نهائيات بطولة العالم للإيروبريس، التي ستقام في لشبونة، البرتغال، في سبتمبر 2024.

يستضيف مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة البطولة، بالتعاون مع مركز ألعاب مركز دبي للسلع المتعددة، للسنة الخامسة على التوالي.

وصرح سعيد السويدي، مدير إدارة السلع الزراعية في مركز دبي للسلع المتعددة: "يسعدنا أن نستضيف مرة أخرى بطولة الإمارات للإيروبريس 2024 في مركز القهوة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة. يبرز هذا الحدث المواهب الاستثنائية داخل مجتمع القهوة لدينا ويؤكد مكانة دبي كمركز عالمي للقهوة المختصة. نحن ملتزمون بدفع حدود الابتكار والتميز".

وأضاف غارفيلد كير، الرئيس التنفيذي لشركة موخا 1450 ومنظم الحدث: "استمعنا إلى ملاحظات المشاركين السابقين الذين واجهوا قيودًا في المساحة، وقمنا هذا العام بزيادة السعة لاستيعاب جميع المهتمين بالمشاركة تقريبًا، ونسعى لتحقيق رقم قياسي عالمي".

ستنطلق البطولة ببطولتين إقليميتين في الأول والثاني من أغسطس، وتختتم بالبطولة الوطنية في الثالث من أغسطس في مركز مؤتمرات مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس، منطقة أبراج بحيرات الجميرا، دبي. ويؤكد شعار البطولة لهذا العام، "تخطي الحدود"، على أن الضغط يصنع الألماس، القهوة الرائعة، والأبطال. سيشهد الحدث تفعيلات فريدة من قبل مركز ألعاب مركز دبي للسلع المتعددة، ما يجعله أحد أكثر الأحداث إثارة لهذا العام.

يدعو منظمو البطولة عشاق القهوة وداعميها للحضور وتشجيع أفضل الباريستا وعشاق القهوة في الإمارات وهم يتنافسون للحصول على مكان في بطولة العالم للإيروبريس 2024، التي ستقام من 19 إلى 21 سبتمبر في لشبونة، البرتغال.

أبرز أحداث الدعوة:

سيتمكن الحاضرون من تجربة مجتمع القهوة المختصة المتنامي في الإمارات بشكل مباشر، مع تذوق بعض من أفضل أنواع القهوة المختصة من العلامات التجارية المحلية الشهيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيحظى الزوار بفرصة الفوز بمنتجات الإيروبريس وجوائز رائعة أخرى. هذا الحدث لا يفوت لعشاق القهوة، وداعمي المقاهي والباريستا المشاركين، والمتنافسين الهواة، وأي شخص مهتم بحضور حدث مليء بالحيوية والشمولية. والأفضل من ذلك كله، أن الدخول مجاني!

تواريخ وأوقات البطولة:

بطولة الإيروبريس الإقليمية لشمال الإمارات 2024

1 أغسطس، بدءاً من الساعة 1 بعد الظهر، في مركز مؤتمرات مركز دبي للسلع المتعددة.

تشمل: رأس الخيمة، أم القيوين، عجمان، والفجيرة.

بطولة الإيروبريس الإقليمية لجنوب الإمارات 2024

2 أغسطس، بدءاً من الساعة 1 بعد الظهر، في مركز مؤتمرات مركز دبي للسلع المتعددة.

تشمل: أبوظبي، دبي، والشارقة.

بطولة الإيروبريس الوطنية 2024

3 أغسطس، بدءاً من الساعة 6 مساءً، في مركز مؤتمرات مركز دبي للسلع المتعددة.

تشمل: 21 متنافسًا، وهم الثلاثة الأوائل من كل إمارة، بالإضافة إلى ثلاثة فائزين بالتذكرة الذهبية وثلاثة من أفضل المتطوعين.

حول المسابقة:

تطورت بطولة العالم للإيروبريس لتصبح أكبر مسابقة قهوة في العالم، وأصبحت مجتمعًا وظاهرة ثقافية مهمة. تشمل المسابقة أكثر من 120 حدثًا إقليميًا ووطنيًا في أكثر من 60 دولة، حيث أقيمت النهائيات في مواقع بارزة مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كوريا الجنوبية، أستراليا، وكندا.

الأهداف الرئيسية للمسابقة هي توفير منصة للباريستا وعشاق القهوة لصقل مهاراتهم، واستعراض مواهبهم في بيئة مريحة، وتعزيز روح وجودة القهوة المختصة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف المسابقة إلى تثقيف الجمهور حول تفاصيل تحضير القهوة ورحلتها من المزرعة إلى الفنجان، مما يعزز تقديرهم للتنوع والابتكار في صناعة القهوة.

سيستخدم جميع المتنافسين نفس القهوة المقدمة من الراعي الرسمي، مما يضمن اختبارًا حقيقيًا للمهارات لتحديد أفضل باريستا.

ما هو الإيروبريس؟

الإيروبريس هو جهاز لتحضير القهوة غير مكلف يستخدم كل من النقع والضغط لاستخراج النكهات من حبوب القهوة. يتميز الإيروبريس بمرونته التي تسمح للباريستا بتجربة طرق تحضير مختلفة، كل منها ينتج نكهات فريدة من نفس الحبوب. ألهمت هذه المرونة خبير القهوة تيم ويليامز لإطلاق أول بطولة إيروبريس في العالم في عام 2008.