كم تكلفة حفل زفاف أنانت أمباني نجل أغنى رجل في آسيا؟

المصدر: البيان

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يحتفل رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا منذ الجمعة وحتى الأحد بزواج ابنه الأصغر أنانت من راديكا ميرشانت، وكلاهما يبلغان 29 عاماً، في بومباي.

وخلال يوم السبت، يقدّم مدعوون إلى الزفاف، وهم من أبرز مشاهير العالم، التهاني للعروسين في مركز مؤتمرات يضم 16 ألف مقعد تملكه عائلة أمباني.

وبميزانية قدرها ربع مليار جنيه إسترليني، وقائمة ضيوف من الأشهر حول العالم ومجموعة من زعماء العالم السابقين، يمكن القول إن حفل زفاف أنانت أمباني هو الأكبر في العالم.

بعد سبعة أشهر طويلة من الاحتفالات والمهرجانات الباذخة قبل الزفاف، بما في ذلك أداء ريهانا وجاستن بيبر، وكذلك الرحلة البحرية قبل الزفاف، تزوج أنانت أمباني، نجل أغنى رجل في آسيا، أخيرًا من وريثة شركة الأدوية راديكا ميرشانت في حفل كبير حضره ألمع النجوم حول العالم.

وكان من بين الضيوف رئيسا الوزراء البريطانيان السابقان بوريس جونسون وتوني بلير ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالإضافة إلى بريانكا شوبرا ونيك جوناس وجون سينا وعشرات نجوم بوليوود.

وشهد عدد قليل من المحظوظين الاحتفالات - التي تقدر تكلفتها بحوالي 250 مليون جنيه إسترليني - من داخل مركز مؤتمرات جيو وورلد في مومباي.

ومن بين هؤلاء تاجرة الأحجار الكريمة والمؤثرة جوليا هاكمان تشافي من نيويورك، التي حصلت على دعوة لحضور الحفل الضخم الذي حضره عدد كبير من النجوم بصفتها ضيفة على شخصية الإنترنت الهندية أوري.

كانت طاولة مليئة بالحلويات الفاخرة، بما في ذلك الماكارون والزهور في انتظار الضيوف عند وصولهم لأول مرة، وكانت الطاولة نفسها فخمة للغاية، ما دفع جوليا إلى التساؤل: "هل أنا أليس في بلاد العجائب؟"

ولم يمض وقت طويل قبل أن تشاهد نجوما بارزين من بينهم جون سينا، والممثلة بريانكا تشوبرا وزوجها المغني نيك جوناس، ومنتج بوليوود والممثل سلمان خان، ورئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون.

التقطت المؤثرة جوليا هاكمان لحظة وصول أنانت إلى مكان الحفل على حصان أبيض، وفقًا لتقاليد الزفاف الهندية. وقالت: "إن رؤية أنانت شخصيًا للمرة الأولى أمر لا يصدق".

رقص العريس مع الضيوف بعد وصوله بينما كانت القصاصات الملونة تتساقط من السقف في لحظة وصفتها جوليا بأنها "سحر خالص".

ثم جلس الضيوف في مقاعدهم لحضور مراسم الزفاف الهندوسية التقليدية. وقالت جوليا: "ثم جلسنا لحضور مراسم الزفاف - أجمل مراسم رأيتها على الإطلاق".

ودخلت العروس حفل زفافها على متن قارب خشبي كهربائي يتحرك على مسار، قبل أن يتبادل أنانت وراديكا عهود الزواج تحت مذبح كبير ذي قباب بيضاء.

واختتمت والدة العريس، نيتا أمباني، 60 عاماً، الحفل بقراءة قصيدة عن قيمة البنات.

أوضحت جوليا: "بعد ذلك، ألقت نيتا خطابًا عن قيمة البنات، والذي أثر في قلبي حقًا. إنها التعريف الحقيقي للأناقة... والذكاء".

بعد الحفل، استكشف الضيوف المكان الفخم، الذي شمل متجر لاسي (مشروب هندي) ومتجرًا للسلع العتيقة، وقالت جوليا "نحن في عالم سحري".

وتشير التقارير إلى أن هذا الحدث الفاخر الذي طال انتظاره قد كلف حوالي 250 مليون جنيه إسترليني - دون الأخذ في الاعتبار هدايا الزفاف الفاخرة التي تقدر بنحو 100 مليون جنيه إسترليني واستضافة العديد من النجوم الأكثر شهرة في العالم.

وتظهر أحدث الصور من كواليس حفل الزفاف العروس مرتدية فستان زفاف هندي ثقيل باللونين الكريمي والأحمر - يسمى "لينجها"، ومزينًا بالمجوهرات وغطاء رأس من الخرز بينما تمسك بيد زوجها أنانت.

وتم تصوير العريس السعيد وهو يبتسم لزوجته ويرتدي سترة حمراء مطرزة بالخرز - تسمى نهرو - حيث عقد الزوجان قرانهما في حفل هندوسي تقليدي في مركز مؤتمرات جيو وورلد الذي يملكه أمباني والذي يتسع لـ 16 ألف شخص.

وذكرت التقارير أن الشرطة أغلقت الطرق المحيطة بالمكان قبل حفل الزفاف الضخم الذي حضره عدد كبير من النجوم والذي أقيم بعد ظهر الجمعة.

إلى جانب السترة الباهظة الثمن، ارتدى أنانت سروالاً أبيض اللون وزوجاً من الأحذية الرياضية يحمل شعاراً ذهبياً باهظ الثمن.

وفي وقت سابق، ظهر إلى جانب والديه؛ المدير الإداري لشركة ريلاينس إندستريز موكيش أمباني وزوجته نيتا أمباني، رئيسة مؤسسة ريلاينس.

وكانت عائلة أمباني ومجموعة من نجوم بوليوود من بين الضيوف الأوائل الذين تم تصويرهم على السجادة الوردية الفخمة في حفل الزفاف الكبير.

أدى جاستن بيبر عرضًا غنائيًا في حفل ما قبل الزفاف للضيوف المعروف باسم "سانجيت" وحصل على 7 ملايين جنيه إسترليني، وفقًا للمصادر.

أمباني، 67 عامًا، والذي أدرجته مجلة فوربس بين أغنى رجال العالم، أهدى بالفعل الزوجين فيلا فاخرة بقيمة 62 مليون جنيه إسترليني، تبلغ مساحتها 3000 قدم مربع، وتحتوي على عشر غرف نوم، وتأتي مع شاطئها الخاص.

وحصل الزوجان أيضًا على سيارة بنتلي كونتيننتال GTC Speed بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني ومجموعة مبهرة من المجوهرات والملابس المصممة خصيصًا بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية.

أهدت نيتا، زوجة السيد أمباني، كنتها قلادة مذهلة من اللؤلؤ والألماس، تقدر قيمتها بنحو 10 ملايين جنيه إسترليني، وهي مجرد واحدة من عشرات القطع المصممة خصيصًا بملايين الجنيهات الإسترلينية والتي صُنعت لها، كما حصل أنانت على بروش من كارتييه بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني.

من المتوقع أن يكون حفل زفاف أنانت أمباني وراديكا ميرشانت واحدًا من أكثر حفلات الزفاف بذخًا على الإطلاق، ويتوقع أن يتلقى الزوجان هدايا بقيمة تزيد على 100 مليون جنيه إسترليني للاحتفال بهذه الاحتفالات الباذخة.

أمضى النساجون المتخصصون في الهند الأشهر القليلة الماضية في صنع سلسلة من الساري الحريري النادر باستخدام خيوط من الذهب والفضة تقدر قيمتها بأكثر من 100 ألف جنيه إسترليني لكل منها.

وقال أحد النساجين لصحيفة "ميل أون لاين" إنهم تلقوا طلبًا لشراء 100 قطعة منها.

وذكرت التقارير أن عائلة أمباني حجزت أيضًا 100 طائرة خاصة لنقل ضيوفها البارزين من جميع أنحاء العالم إلى الهند للاحتفالات، وتم حجز جميع الفنادق ذات الخمس نجوم في مومباي لإقامتهم، والتي تدفعها العائلة.

وقدر مطلعون أنه بمجرد أخذ جميع جوانب حفل الزفاف في الاعتبار، من ترتيبات السفر إلى الفنادق والهدايا والملابس والطعام والترفيه، فإن التكلفة النهائية قد تصل إلى نحو 500 مليون جنيه إسترليني.

وقال أحد المطلعين لصحيفة "ميل أون لاين": "الأرقام مذهلة حقًا ويصعب تصديقها. ولكن عندما يتعلق الأمر بهذا الزفاف، لم يتم توفير أي نفقات على الإطلاق".

وأضاف "لقد كان التخطيط للحفل جاريًا منذ أكثر من عام، وقد عمل عليه مئات الأشخاص لأن عائلة أمباني تريد أن يكون حفل زفاف لا ينساه العالم أبدًا. إنهم لا يخجلون من إظهار ثرواتهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمناسبات العائلية، وهذا حفل زفاف باهظ التكلفة بشكل مذهل استمر لعدة أشهر".

وصل جاستن بيبر إلى الهند الأسبوع الماضي ليؤدي عرضًا في احتفال آخر للثنائي الملياردير. وقد تم اصطحابه عبر الشوارع المزدحمة قبل أن يتم نقله في سيارة رولز رويس إلى منزل عائلة أنانت.

في شهر مارس، شهدت مدينة جامناجار غرب الهند احتفالات ما قبل الزفاف التي استمرت ثلاثة أيام، حيث قدمت ريهانا عروضًا للضيوف. وقد حصلت على خمسة ملايين جنيه إسترليني مقابل ظهورها لمدة 90 دقيقة.

وفي إطار التحضير للاحتفالات هذا الأسبوع، استأجر السيد أمباني سفينة سياحية فاخرة تسمى "سيليبريتي أسينت" لـ 800 ضيف انطلقوا في رحلة بحرية لمدة أربعة أيام في البحر الأبيض المتوسط واستمتعوا بعروض خاصة من نجوم مثل كاتي بيري، وبيتبول، وفرقة باك ستريت بويز.

ويقوم حوالي 100 طاهٍ بإعداد مجموعة من الأطباق الهندية والأوروبية الشهية للضيوف الذين تم إعطاؤهم جميعًا تعليمات حول ما يجب ارتداؤه بما يتماشى مع موضوع حفل الزفاف.

وسيتم أيضًا منح الضيوف المشاركين في فعاليات نهاية هذا الأسبوع صناديق هدايا تحتوي على مجموعة من الهدايا الفخمة.

خلال احتفالات ما قبل الزفاف في شهر مارس، حصل الضيوف على حقائب لويس فيتون، وحقائب دافل مصممة خصيصًا، وقلادات ذهبية، وأحذية راقية، وملابس نوم فاخرة، وشموع معطرة مصنوعة يدويًا.