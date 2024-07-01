السعودية.. "نزاهة" توقف 155 متهماً بالفساد من 7 وزارات و«الزكاة والضريبة والجمارك»

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، أنها نفذت 924 جولة رقابية، إضافة إلى 9623 جولة رقابية في المشاعر المقدسة والجهات الخدمية في موسم الحج خلال شهر يونيو 2024، وحققت مع 382 متهماً، فيما تم إيقاف 155 شخصاً، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

وكشفت أن الموقوفين من منسوبي وزارات: الداخلية، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التجارة، النقل والخدمات اللوجستية، الثقافة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق صحيفة عكاظ.

وأكدت «نزاهة» أن الموقوفين تورطوا بجرائم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والتزوير، وغسل الأموال.