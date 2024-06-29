الخبير والمثمن العقاري بدبي يهنئ رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد في مصر

المصدر: البيان

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يود الخبير والمثمن العقاري المقيم في دبي، السيد محمد أحمد فؤاد أمين، صاحب شركة الفؤاد للتثمين العقاري، أن يتقدم بخالص التهاني إلى سعادة المستشار عبد الراضي صديق بمناسبة تعيينه رئيسًا للنيابة الإدارية المصرية. كان من الشخصيات العظيمة التي تنحدر من قرية الفراسية بمركز ساقلتة بسوهاج بمصر. وهو والد المستشار /محمد عبد الراضي صديق والمستشار / أحمدعبد الراضي صديق.



هنأ السيد محمد أحمد فؤاد أمين، نجل المرحوم الأستاذ الكبير أحمد فؤاد أمين، المستشار عبد الراضي صديق وتمني له مزيد من النجاح والتوفيق في منصبه الجديد. وجاءت تصريحاته التهنئة خلال حضوره حفل توقيع شركة سيتي كريك للإنشاءات. مع المهندس أسامة نصار لمشروع توريتو لامبورغيني في دبي.

حيث ان السيد محمد قام بتوقيع عقد توأمة مع شركة سيتي كريك للإنشاءات والباشمهندس / أسامة نصار لتقديم خدمات التثمين العقاري لمشاريع الشركة السيد محمد أحمد فؤاد أمين هو اسم بارز في المشهد العقاري في دبي. حاصل على شهادة التقييم العقاري 2023 من معهد خبراء الابتكار للتدريب العقاري بدبي.

وتشمل المؤهلات الرفيعة الأخرى فهو حاصل علي شهادة في مبادي الاقتصا من المعهد الأوروبي للقيادة والإدارة، وشهادة في إدارة المخاطر من المعهد الدولي لإدارة الأعمال في ألمانيا، وشهادة أخرى في اساسيات الاستثمار من نفس المعهد الالماني..



السيد محمد أحمد فؤاد أمين هو مالك شركة الفؤاد لتقييم العقارات، وهي شركة مرموقة في مجال العقارات.



بفضل العديد من المؤهلات والإنجازات السامية، رسخت سمعة السيد محمد أحمد فؤاد أمين في سوق العقارات في دبي. تُظهر رسالة التهنئة أنه السيد محمد علي الرغم من انه رجل أعمال ناجح بدبي مازال يحتفظ بتقاليد الاسرة المصرية الصعيدية ويسعد ويقدم التهنئة لسعادة المستشار عبد الراضي صديق ابن الصعيد المحترم وكما نري السيد / محمد احمد فؤاد فخر الصعيد في دبي فالمستشار عبد الراضي صديق فخر للصعيد في المجال القضائي اهناك علاقة قوية واحترام متبادل داخل المجتمع المهني بغض النظر عن المناطق. وعلى المستوى الكلي، فإنه يسلط الضوء على الترابط بين الأعمال التجارية العالمية والتطوير المهني. كونه رجل يحظى باحترام كبير في مجاله، يقدم السيد أمين مساهمات كبيرة في قطاع العقارات محليًا ودوليًا.