القيصومة والأحساء.. مدينتان سعوديتان ضمن المدن الأشد حرارة في العالم

المصدر: البيان

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تخطت مدينتان سعوديتان حاجز الـ48 درجة مئوية في آخر 24 ساعة؛ لتحتلا موقعًا في قائمة المدن والمناطق الأشد حرارة في العالم.



وجاءت مدينتا القيصومة والأحساء في القائمة التي تصدرتها مدينة البصرة العراقية، التي بلغت درجة حرارتها 51.1 درجة مئوية وفق صحيفة المدينة.

وجاءت القيصومة في المرتبة السابعة عالميًّا بـ49.4 درجة مئوية فيما احتلت الأحساء المرتبة الخامسة عشرة بدرجة 48.1 مئوية.

وبحسب بيانات الطقس المأخوذة من موقع "أوجيمت"، خلت القائمة اليومية للمدن الأشد حرارة في العالم من المدن السعودية في الأيام القليلة الأخيرة، إلا أنها عادت للقائمة مع هبوب موجة حارة، تضرب المنطقة في الآونة الحالية.