أزياء من الجيلاتين.. قابلة للذوبان!

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق الباحثون في معهد أطلس بجامعة كولورادو، ابتكاراً رائداً في عوالم الأزياء والموضة، إذ تمكنوا من صنع قميص يمكن ارتداؤه مرات عدة، ومن ثم إذابته في الماء الساخن ليتم إعادة تدويره لصنع ملابس جديدة.

ويستخدم هذا النهج المبتكر (آلة DIY)، لغزل الألياف من مواد محددة مستدامة، مثل الجيلاتين. وتعد الآلة التي طوروها صغيرة الحجم بما يكفي لوضعها على المكتب، حيث تستخدم حقنة لتسخين الجيلاتين وقذفه، ثم يتم تمديده إلى ألياف وصبغه وتقويته بمواد مضافة، ومنها جينيبين. ولإظهار إمكانات هذه المنسوجات، قام الفريق بإبداع أجهزة استشعار من ألياف الجيلاتين والقطن والخيوط الموصلة، وهي تذوب في الماء الدافئ، ما يسمح بإعادة تدوير الخيوط بسهولة، ويمكن للمصممين تعديل كيمياء الألياف لجعلها أكثر متانة أو تجربة مواد طبيعية أخرى.