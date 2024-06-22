الطقس السيء يعيق عملية احتواء تسرب نفطي في سنغافورة

المصدر: د ب ا

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تسببت عاصفة رعدية خلال الليلة الماضية في إطالة مدة احتواء تسرب نفطي وقع جراء اصطدام صندل حفر بسفينة صهريج في محطة باسير بانغانغ للشحن البحري في سنغافورة، حيث احتاج الامر إلى ثلاثة أضعاف الوقت الذي يستغرق عادة لوضع أذرع الاحتواء، وهي حاجز عائم مؤقت يستخدم لاحتواء التسرب، حول السفينة.

وإجمالا، استغرق الأمر ما يقرب من 15 ساعة قبل الانتهاء من وضع خط الدفاع هذا، بحسب صحيفة "ذا ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت.

واستغرق وضع أذرع الاحتواء وحدها ثلاث أو أربع ساعات، حيث كان سيستغرق ساعة واحدة في ظل ظروف أفضل، حسبما قال القبطان أنوج ساهاي، العضو المنتدب لشركة "تي آند تي سالفيدغ آيغيا".

وتم إشراك شركته من قبل هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة بعد أن فقد صندل الحفر "فوكس ماكسيما" الذي يرفع علم هولندا السيطرة على المحرك واصطدم بسفينة الصهريج مارين أونر التي ترفع علم سنغافورة في 14 يونيو.

وتسرب نحو 400 طن من النفط من السفينة إلى البحر.

وأدى الاصطدام إلى حدوث شرخ في أحد خزانات نفط السفينة مارين أونر، مما تسبب في تسرب النفط إلى البحر.

وقالت السلطات: "جرى إطلاق محتويات السفينة من زيت الوقود منخفض الكبريت إلى البحر".