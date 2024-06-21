مومياء مصرية شبيهة بمارغ سيمبسون

المصدر: (دبي - البيان)

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عثر علماء على رسم لشخصية عائلة سيمبسون الشهيرة داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام، حسب «ديلي ميل». ووجد علماء الآثار أن الغطاء الداخلي يحمل رسماً لامرأة صفراء اللون ترتدي ثوباً أخضر طويلاً وبشعر أزرق على شكل مستطيل. وبدت المرأة تشبه «مارغ سيمبسون».

و«مارغ» هي شخصية كرتونية في المسلسل الأمريكي الشهير «عائلة سيمبسون»، وهي جزء من العائلة المحبوبة.

تمت مشاركة صورة التابوت القديم مؤخراً على موقع «ريدديت»، وأثارت جدلاً كبيراً بين الأشخاص، الذين تساءلوا: «هل هذه مارغ؟». وذكر آخر مازحاً: «مصر تنبأت بمسلسل سيمبسون».

وفي حين أن الصور تحمل تشابهاً مع الشخصية الكرتونية، يعتقد الخبراء أنها «تصور المرأة المدفونة في التابوت أثناء سفرها إلى الحياة الآخرة».