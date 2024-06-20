عروس مصرية تفارق الحياة أثناء زفافها

المصدر: البيان

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توفيت فتاة مصرية من صعيد مصر يوم حفل زفافها وهي ترتدي فستان الزفاف في واقعة هزت مشاعر الملايين.

ارتدت الفتاة نانسي، من مركز مغاغة شمال محافظة إلمنيا، الفستان الأبيض استعدادًا لحفل زفافها بإحدى قرى المركز، وبدأ الحفل كالمعتاد، ولم يكن أحد يتوقع الكارثة المحدقة.

أثناء مراسم حفل الزفاف داخل إحدى كنائس المركز، شعرت العروس بضيق تنفس شديدوفق موقع فيتو.

وعلى الفور، تم نقلها إلى أحد مستشفيات المركز، حيث فارقت الحياة متأثرة بهبوط حاد في الدورة الدموية.

هذه الواقعة المأساوية تركت حالة من الحزن والصدمة بين أفراد العائلة والمشاركين في الحفل.

وسرعان ما امتد الحزن ليشمل أوساط المجتمع المحلي، حيث تحول موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى ساحة للعزاء والتعازي بخسارة العروس في يوم فرحتها.

وبالفحص تبين أن الفتاة في بداية العقد الثاني من العمر، و توفيت إثر أزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.

وقررت النيابة دفن الجثة مؤكدة عدم وجود شبهة جنائية.