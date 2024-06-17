فيديو .. تفاصيل الرحلة الأخيرة لطيار مصري توفي في الجو

المصدر: البيان

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كانت رحلة الطيران رقم NE130 من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية، تسير بشكل طبيعي، كأن تتنقل المضيفات بين الركاب، البعض يطلب شيئا ليشربه وآخر يأكله، أو أن يزاحم أحد الركاب آخرين للوصول الى كابينة الحمام أو ما شابه.

فجأة، بدأ الركاب بالإصغاء إلى مساعد الطيار عبر مكبر الصوت وهو يخبرهم بأن الرحلة ستهبط اضطرارياً في مطار الملك عبد العزيز في جدة، لأن "أخاه وصديقه" كابتن الطائرة المصري حسن يوسف عدس، قد وافته المنية، وختم حديثه مع المسافرين بآية من القرآن " وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت"، وفقا لبي بي سي.

وأثار خبر وفاة عدس تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار بعض الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الإعلان عن الوفاة داخل الطائرة التي كانت متجهة من القاهرة إلى مدينة الطائف بالسعودية.

وأفاد زملاؤه المقربون أن كابتن الطائرة حسن يوسف عدس تعرض لوعكة صحية بعد الإقلاع فتم على الفور تغيير مسار الرحلة من الطائف لمدينة جدة ولكن الطيار لفظ أنفاسه الأخيرة وأعلن مساعده خبر الوفاة وبدأ حديثه للركاب أنه حادث مؤسف.

وأكد شهود العيان بالطائرة أن الركاب تأثروا بوفاة الكابتن حسن عدس، وأثارت الحادثة حالة من الخوف والفزع والرعب بينهم بعد أن أعلن مساعد الطيار عن وفاة قائد الرحلة إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

يذكر أن الكابتن حسن يوسف عدس من مواليد القاهرة وأعزب، وكان يعمل في أكثر من شركة للطيران.