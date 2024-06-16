فيديو .. لماذا يتمتع اليابانيون بأعلى متوسط عمر في العالم؟

المصدر: وكالات

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أشارت دراسة نشرتها الدورية الأوروبية للتغذية الإكلينيكية إلى أن اليابان صاحبة أطول متوسط عمر متوقع بحسب إحصائيات الوفيات الأخيرة بين دول المجموعة السبع الكبرى (وهي كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا).

ويعزى السبب في المقام الأول إلى انخفاض معدلات الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان (وخاصة الثدي والبروستاتا) والأمراض الدماغية الوعائية.

ويرجح الخبراء أن النظام الغذائي الياباني النموذجي الذي يتميز بالأغذية النباتية والأسماك يفسر طول العمر في اليابان.

كما أن اليابانيين شغوفون بالحمامات الساخنة اعتقاداً منهم بأنها مفيدة للصحة، حيث تساعد على تخفيف آلام العضلات والمفاصل، وتقلل الكدمات، وتجمل البشرة، وتحد من الأمراض الجلدية.

وتمتلك اليابان ثقافة عميقة الجذور، ويُعتقد بأن الاستحمام في حمامات الأونسن يعزز الصحة العامة ويساعد على استشفاء الجسم والعقل.

ربما ينتظر كثيرون في مختلف دول العالم سنّ التقاعد كي يتمكنوا من أخذ قسط من الراحة بعد حياة مهنية طويلة قد تتجاوز في كثير من الأحيان أربعين عاماً. مع ذلك، فإنّ الأحوال في اليابان مختلفة تماماً، إذ أبدت غالبية اليابانيين استعدادها للعمل بعد التقاعد، وتعلم مهن جديدة.

في أوائل السبعينات، كان متوسط العمر المتوقع في اليابان هو الأدنى في قائمة الدول السبع الكبرى، وذلك بسبب ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن الأمراض الدموية الدماغية وسرطان المعدة وأمراض القلب.

وقد أشارت دراسات عدة إلى أن السبب في تدهور صحة اليابانيين في ذاك الوقت كان تخليهم عن عاداتهم الغذائية واتباعهم العادات الغربية وبخاصة الوجبات السريعة والسكريات والنشويات.

ومنذ ذلك الوقت عززت الدولة اليابانية الاستراتيجيات الصحية وشجعت العودة إلى النظام الغذائي الياباني مما ساهم في خفض معدلات الوفيات بشكل ملحوظ خلال الخمسين سنة السابقة، ليصبح متوسط العمر المتوقع في اليابان هو الأطول.

الأسباب

يرجح أن طول العمر الاستثنائي لليابانيين يعزى إلى:

1- انخفاض معدل السمنة: معدل السمنة في اليابان منخفض (%4.8 للرجال و%3.7 للنساء)، وبالمقارنة، في كندا، كان %24.6 من الرجال البالغين و%26.2 من النساء البالغات يعانون من السمنة المفرطة. وتعد السمنة عامل خطر مهماً لكل من أمراض القلب وأنواع عديدة من السرطان.

2- اتباع نظام غذائي يتميز بانخفاض الملح، ومنتجات الدهون الصناعية، وتناول كميات كبيرة من المأكولات البحرية.

النظام الغذائي الياباني

وفقاً لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة، بالمقارنة مع الكنديين والفرنسيين والإيطاليين والأمريكيين، يستهلك اليابانيون:

1- كميات أقل بكثير من اللحوم (خاصة لحم البقر) ومنتجات الألبان والسكر والمحليات والفواكه والبطاطس. حيث يأكل اليابانيون في المتوسط ما يقرب من نصف كمية اللحوم والبطاطس التي يتناولها الكنديون (أقل بنسبة %46). مما يقلل مدخولهم الغذائي من الأحماض الدهنية المشبعة، مما يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

2- يتناولون الأرز وفول الصويا، ويشربون الشاي الأخضر.

3- يتناولون كمية أكبر من المأكولات البحرية، مما يعزز تناولهم لأحماض أوميغا 3 الدهنية (تخفض خطر الإصابة بأمراض القلب).

4- يحصلون على كمية أقل من السعرات الحرارية، حيث بلغ المتوسط 2697 سعرة حرارية في اليوم، وهو أقل بكثير من كندا (3492 سعرة حرارية)، وفرنسا (3558 سعرة حرارية)، وإيطاليا (3522 سعرة حرارية)، وأمريكا (3766 سعرة حرارية).

5- انخفاض كمية الملح والأطعمة شديدة الملوحة مما يقلل فرصة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة.

6- يتناولون كمية معتدلة من المنتجات الحيوانية كالبيض ومنتجات الألبان، مما عزز لديهم مستوى الدهون المشبعة والكالسيوم، وقلل أمراض الأوعية الدموية الدماغية، وبخاصة نزف الدماغ.

نصائح لحياة صحية طويلة

1- الإكثار من الأطعمة النباتية والأسماك.

2- تناول فول الصويا ومنتجاته. ويمكن استهلاكه كما هو بعد الطهي، أو بعد العصر (حليب الصويا) أو بعد التخمير (صلصة الصويا، معجون ميسو، ناتو) أو بعد تخثر حليب الصويا (التوفو). فهو مصدر مهم للإيسوفلافون المضادة للسرطان (كسرطان الثدي والبروستاتا)، ومفيد لصحة القلب والأوعية الدموية.

3- تقليل تناول الأملاح والسكر والنشويات الدهنية (منتجات العجين والكيك).

4- تبني عادة شرب الشاي الأخضر لأن كثيراً من الدراسات ربطته مع انخفاض معدل السمنة وخطر الوفيات الناجمة عن جميع الأسباب (حتى الموت القلبي).

الأطول عمراً

بينت الإحصائيات أن متوسط العمر المتوقع ومتوسط العمر الصحي هما الأطول في اليابان (للرجال والنساء).

ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن متوسط العمر المتوقع للرجال اليابانيين 81.1 سنة أعلى قليلاً من متوسط العمر المتوقع للرجال الكنديين 80.9 سنة، في حين أن متوسط العمر المتوقع للنساء اليابانيات 87.1 سنة، وهو أعلى من متوسط العمر المتوقع للنساء الكنديات 84.7 سنة.

أما متوسط العمر الصحي المتوقع لليابانيين (الجنسين) فهو 75.8 عاماً، وهو أعلى منه في كندا (73.2 عاماً). وبحسب سبب الوفاة، فقد سجلت اليابان أقل نسبة في الوفيات الناجمة عن السرطان (خاصة سرطان الثدي والبروستاتا)، وأمراض القلب، بما في ذلك احتشاء عضلة القلب.