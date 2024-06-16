وثائق تأسيس أمريكا للبيع بـ 8 ملايين دولار

المصدر: (دبي - البيان)

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تقدم دار سوثبي للمزادات في نيويورك، في مزاد حي مستقل، مطبوعات نادرة لإعلان الاستقلال الأمريكي والدستور ووثيقة الحقوق في 26 يونيو الجاري، بقيمة إجمالية قدرت بـ8 ملايين دولار. وتم وضع علامة على «إعلان الاستقلال» بما يصل إلى 5 ملايين دولار، و«ميثاق الحقوق» بما يصل إلى 2 مليون دولار، و«الدستور» بما يصل إلى مليون دولار، وفقاً لما نشره موقع «نيوز آرت.نت».

وقالت الدار إن إعلان الاستقلال هو واحد من خمس نسخ فقط متبقية، ويرجع تاريخها إلى أسبوع واحد من الطبعة الأولى، ولم تظهر نسخة «ميثاق الحقوق» إلا مؤخراً، وأوضحت أنها على الأرجح النسخة الوحيدة الباقية من طبعة مكونة من 100 نسخة.

وستنضم وثيقة نادرة أخرى إلى الثلاثي: التصديق على الدستور من قبل ولاية رود آيلاند، آخر ولاية تنضم إلى الاتحاد، ومن المقدر أن يصل سعره إلى 600 ألف دولار. وسيتم عرض هذه الوثائق جميعاً للجمهور في المقر الرئيسي لسوثبيز يورك أفنيو في الفترة من 21 إلى 25 يونيو الجاري.

وقال سيلبي كيفر، كبير المتخصصين الدوليين في قسم الكتب والمخطوطات: «من المثير دائماً أن نكون قادرين على حمل وقراءة كلمات الوثائق التأسيسية لأمتنا بنفس التنسيقات والمطبوعات التي ظهرت لأول مرة للأمريكيين الأوائل».