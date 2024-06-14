قصة سيدة بريطانية مدمنة على تناول الأسمنت والرمل والطوب

المصدر: البيان

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لدى الناس حول العالم عادات مختلفة تتحول أحياناً إلى نوع من الإدمان، وفي بعض الأحيان يكون الإدمان على تناول شيء صحي، وأخرى يكون شيئا يضر الجسم على المدى القصير أو الطويل لكن من النادر جدًا الإدمان على تناول الرمل والأسمنت والطوب، وهو الأمر الذي اعتادت عليه امرأة بريطانية تبلغ من العمر 39 عاما.

المرأة التي تدعى باتريس بنيامين رامغولام مدمنة على تناول الرمل والطوب والأسمنت، وبدأت هذا العادة الغريبة معها في سن 18 عامًا، وفقا لموقع news18.com.

وتتمتع باتريس بالطعم غير العادي للرمل والطوب، وبحسب التقارير، فإنها تستمر في التحديق في جدران المنزل وتكسر الجص لتأكل المواد الموجودة داخل الجدران.

وأصيب زوج باتريس بالصدمة عندما علم بإدمان زوجته، وطلب منها الإقلاع عن هذه العادة غير أنها لم يتمكن من التخلي إدمانها الغريب.

وقالت إن تناول قطع الطوب والأسمنت والجص يساعدها على الشعور بالسعادة، مؤكدة أنها لا تستطيع التخلص من عادتها حتى بعد أن علمت أنها تضر بصحتها ببطء.

وبحسب الأطباء فإن هذا النوع من الإدمان يسمى "بيكا" وهي حالة يأكل فيها الأشخاص مواد غير غذائية مثل "الورق أو الصابون أو الطلاء أو الطباشير أو الثلج" على الرغم من عدم وجود قيمة غذائية لهذه العناصر، ومن غير المعروف حاليًا سبب إصابة الأشخاص بالبيكا، إلا أنه يمكن أن يسبب مضاعفات مثل "تسمم المعادن أو تشقق الأسنان أو الالتهابات".

ومن خلال مشاركتها تجربتها، أوضحت رامغولام أن الأمر كان بمثابة "إدمان المخدرات" بالنسبة لها، مضيفة "أنه في أحد الأيام، أمسكت سكينا، ووخزته في الحائط وتذوقته، وأعجبني، وهنا بدأ كل شيء".