اكتشاف نوع جديد من الزواحف الطائرة عمره 100 مليون عام

المصدر: (كانبرا - د ب أ)

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كشفت عظام يعود تاريخها إلى حوالي 100 مليون عام تم العثور عليها في شمال شرق أستراليا عن نوع جديد من التيروصورات (الزواحف المجنحة)، وفقاً لبحث نشر حديثاً.

واكتشف أمين متحف كرونوسورس كورنر، كيفين بيترسن، عظاماً في غرب كوينزلاند في عام 2021. وتبين أنها تنتمي إلى جنس ونوع جديد من الزواحف الطائرة، يسمى هاليسكيا بيترسيني، وفقاً لدراسة نشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» التابعة لشركة «سبرينجر نيتشر» الأربعاء. ويشير اسم الجنس «هاليسكيا»، المشتق من اليونانية القديمة، إلى مخلوق طائر يلقي بظله على البحر، بينما يكرم اسم النوع بيترسن.

وقالت قائدة فريق البحث، أديل بنتلاند، من مدرسة كيرتن لعلوم الأرض والكواكب: «بجناحيه اللذين يبلغ طولهما حوالي 4.6 أمتار، كان هاليسكيا مفترساً مخيفاً منذ حوالي 100 مليون سنة، عندما كان جزءاً كبيراً من غرب كوينزلاند الأوسط مغموراً ببحر داخلي شاسع».

وأوضحت بنتلاند أن حوالي 22 % من العينة من أواخر العصر الطباشيري المبكر تم استعادتها، مما يجعلها أكثر الزواحف الطائرة اكتمالاً التي تم اكتشافها في أستراليا حتى الآن. وقالت بنتلاند: «تشمل العينة فكين سفليين كاملين، وطرف الفك العلوي و43 سناً وفقرات وضلوعاً وعظاماً من كلا الجناحين، وجزءاً من ساق».