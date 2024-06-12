شاهد لحظة وصول أكبر حاجة 130 عاماً لأداء مناسك الحج

المصدر: البيان

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وصلت إلى المملكة العربية السعودية أكبر حاجة حيث تبلغ من العمر 130 عاماً، وذلك لأداء مناسك الحج لهذا العام 2024.

واستقبلت الحاجة الجزائرية سارهودا ستيتي بحفاوة بالغة لدى وصولها مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لأداء مناسك الحج.

وتنحدر الحاجة سارهودا ستيتي من ولاية تبسة الجزائرية.

ويتدفق الحجاج ا على مكة قبل بدء موسم الحج لأداء الشعيرة العظيمة.

وقال مسؤولون سعوديون إن أكثر من 1.5 مليون حاج أجنبي وصلوا إلى البلاد بحلول يوم الثلاثاء، غالبيتهم العظمى عن طريق الجو، من جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن ينضم إليهم المزيد، وسينضم إليهم مئات الآلاف من السعوديين وغيرهم ممن يقيمون في السعودية عندما يبدأ الحج.

وأكد المسؤولون السعوديون أنهم يتوقعون أن يتجاوز عدد الحجاج هذا العام العدد المسجل عام 2023، حيث أدى أكثر من 1.8 مليون شخص فريضة الحج، بما يقترب من مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.

وعام 2019، أدى أكثر من 2.4 مليون مسلم فريضة الحج.

ومن بين الحجاج 4200 فلسطيني من الضفة الغربية وصلوا إلى مكة في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية.

ولم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة من السفر إلى السعودية لأداء فريضة الحج هذا العام، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو ثمانية أشهر بين إسرائيل وحركة حماس.

ويوم الثلاثاء، شوهد العديد من الحجاج وهم يحملون مظلات للوقاية من الشمس، في درجات حرارة وصلت إلى 42 درجة مئوية خلال النهار.

في السياق، قالت ربيعة الراجحي، وهي امرأة مغربية قدمت إلى مكة للحج مع زوجها وابنتهما، "شعرت بالارتياح عندما وصلت إلى المسجد الحرام ورأيت الكعبة. أنا سعيدة للغاية".

عمرها 130 عاماً.. أكبر معمرة جزائرية تحقق أمنيتها بأداء مناسك الحج#صحيفة_البيان pic.twitter.com/jjzLcIp9FO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 11, 2024