الطيور تمتلك «نظام سير» خاصاً بها

المصدر: (دبي - البيان)

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تطير أسراب الطيور المختلفة ولا تتصادم عند تقابلها مهما كثرت أعدادها. وفي دراسة وجد العلماء أن طيور الببغاء تستدير أثناء طيرانها إلى اليمين حين ترى ما يعترض طريقها، وفق «روسيا اليوم».

ورصد العلماء أن الطيور بإمكانها اكتشاف التصادم المحتمل وإجراء التصحيح اللازم في وقت قدره 0.42 ثانية. ويعتقد مانديام سرينيفاسان، الأستاذ بجامعة كوينزلاند بأستراليا، أن الطيور طورت استراتيجية طيران لتفادي التصادم، ويلفت إلى أن التجارب أظهرت أن طيور الببغاء تنحرف دائماً إلى اليمين، لتتفادى ما يواجهها، خلافاً للنحل الذي ينحرف إلى اليسار. كما أن الطيور تغير من ارتفاعها.

وبحسب العالم الإيطالي، أندريا كافاجنا، فإن الطيور (الزرازير) تمتلك نظاماً متطوراً للتواصل، حيث يستطيع كل طائر في جزء من الثانية إرسال إشارة إلى أقرانه، وتوجيهها بعيداً عن خطر أو عقبة ما.