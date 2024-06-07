زرافة تنتشل طفلة من داخل سيارة عائلتها

المصدر: (دبي - البيان)

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تعرض زوجان من ولاية تكساس الأمريكية لحادثة وصفت بـ«المروعة»، وذلك أثناء زيارتهما مركزاً للحياة البرية، حيث انتشلت زرافة طفلتهما أثناء رحلة سفاري بالسيارة.

وجرت الواقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما كانت العائلة تزور مركز «فوسيل ريم» للحياة البرية، حيث يسمح للزوار بقيادة السيارة بأنفسهم عبر مسار لإلقاء نظرة على الحياة البرية وإطعام بعض الحيوانات.

وكانت بيزلي توتن، البالغة من العمر عامين، تجلس في المقعد الخلفي من سيارة عائلتها مع والدتها عندما كانت تطعم الزرافة، قبل أن يمسكها الحيوان الضخم من قميصها ويرفعها في الهواء. وتم التقاط هذه اللحظة بالكاميرا من قبل الأم وبعض الزوار في السيارات التي كانت خلفهم.

وقالت والدة الفتاة، جيسون توتن، إن الزرافة أفلتت ابنتها في النهاية دون أن تتعرض لأية إصابات.