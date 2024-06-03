يحصد 400 ألف حياة سنوياً.. الإنسان ثاني أكثر الكائنات الحية فتكاً في العالم

المصدر: إعداد - زياد فؤاد

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احتل الإنسان المركز الثاني في قائمة أهم مسببات الوفيات في العالم، بعد البعوض الذي تصدر القائمة منفرداً، وذلك وفقاً لإحصائية أجراها قطاع العلوم بهيئة الإذاعة البريطانية «BBC».

ويتسبب الإنسان في مقتل 400 ألف إنسان سنوياً، في حين يتسبب البعوض في مقتل 725 ألف نسمة سنوياً بنقله للأمراض.

وجاءت الثعابين في المركز الثالث بقتلها لـ138 ألف إنسان سنوياً، بينما تتسبب الكلاب في وفاة 59 ألف إنسان في المركز الرابع.

ومن ضمن أسباب الوفيات العينية أيضا تأتي الحشرات القاتلة في المركز الخامس بإقصائها 10 آلاف إنسان، تليها العقارب القاتلة لـ3300 إنسان سنوياً، بينما وعكس المتوقع فالتماسيح المعروف عنها شراستها لا تقتل سوى 1000 إنسان فقط سنوياً، في رقم قريب من عدد القتلى الذين تتسبب الفيلة في القضاء عليها وهم 600 إنسان سنوياً، وهو رقم مقارب أيضا لما يقتله حيوان فرس النهر، الذي يتسبب في وفاة 500 إنسان سنويا.

العجيب أن أكثر الحيوانات شراسة في العالم ملك الغابة «الأسد»، يحتل المركز العاشر في الكائنات الحية الأكثر فتكاً بالبشر، حيث يقتل فقط 200 إنسان سنوياً وفقاً لإحصائية «BBC»، وربما لوجوده في الغابات وحرص الإنسان على عدم التواجد في مناطق نفوذه.

وأخرجت الإحصائية من الحسابات الأمراض المزمنة والفيروسات، معتمدة في الإحصاء على بالكائنات الحية فقط، سواء حيوانات أو حشرات.. أو إنسان!

م الكائن الحي عدد الوفيات المتسبب فيها 1 البعوض 725000 إنسان 2 الإنسان 400000 إنسان 3 الثعابين 138000 إنسان 4 الكلاب 59000 إنسان 5 الحشرات السامة 10000 إنسان 6 العقارب 3300 إنسان 7 التماسيح 1000 إنسان 8 الفيلة 600 إنسان 9 أفراس النهر 500 إنسان 10 الأسود 200 إنسان