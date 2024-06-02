نوبة سعال كسرت فخذه !

المصدر: (دبي - البيان)

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تسبّبت نوبة سعال حادة في كسر فخذ رجل صيني، في حالة نادرة وغير معهودة صدمت الأطباء بعد وصوله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مقاطعة فوجيان الصينية، وفق ما أورد موقع «24».

وفي البداية، ظن «يي»، البالغ 35 عاماً، أن الآلام الحادة في فخذه تشنجات حادة في العضلات، حتى عجز عن المشي والحركة، وفق موقع «أوديتي سنترال».

وعند وصوله إلى الطوارئ في مستشفى دونغ تشونغ أظهرت الأشعة السينية إصابته بكسر في عظم الفخذ. لكن الأطباء لم يصدقوا أن السعال سبب هذه الكسور، لأن العظام في عمر الثلاثينيات متينة ولا يتوقع أن تنكسر إلا بفعل صدمات قوية مثل السقوط من ارتفاع عال أو اصطدام سيارات مريع.

وبعد اختبارات عن صحة المريض العامة وعاداته الغذائية وأسلوب حياته، وفحص هشاشة العظام، أظهرت صورة كثافة عظام أنها لرجل في الثمانين لا لشاب الثلاثين.

وخلص الأطباء إلى أن عظام الرجل هشة بشكل لا يصدق نتيجة إدمانه المشروبات الغازية، واتباعه نظاماً غذائياً غير صحي، وقلة ممارسته الرياضة، ما منع جسمه من امتصاص الكالسيوم بشكل صحيح، وأثر على كثافة عظامه، وجعلها هشة جداً.