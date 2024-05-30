لهو الحيتان يهدد السفن في المحيط الأطلسي

المصدر: (دبي – البيان)

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أرجعت دراسة لـ «اللجنة الدولية لصيد الحيتان»، سبب اصطدام الحيتان بالسفن إلى «اللهو والمتعة»، وفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك بوست». وفسرت اللجنة، أن مجموعة من الحيوانات البحرية الباحثة عن العبث، تشكل خطراً كبيراً على السفن العابرة قبالة سواحل إسبانيا والبرتغال، وفق ما أشار معد الدراسة الباحث رينو دي ستيفانيس.

ولفت الباحث في تصريح نقلته الصحيفة، إلى أن البحر مكان ممل للغاية بالنسبة للحيوانات المائية، وخصوصاً الحيتان الضخمة، لذلك تلجأ «المراهقة منها» إلى اللعب مع القوارب، ظناً منها أنها مخلوقات عابثة، حسب موقع 24 الإلكتروني.

أما إحدى أبرز الطرق التي يمكن لأصحاب القوارب اللجوء إليها من أجل معالجة مشكلتهم مع الحيتان، هي ربط خيوط بلاستيكية بأسفل القوارب، ما تدفع الحيتان للابتعاد ظناً منها أن هذه الخيوط قناديل بحر مؤذية.