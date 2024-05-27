مصر.. تفاصيل مثيرة في هروب "سفاح التجمع" من قبضة الشرطة

المصدر: البيان

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باغت سفاح التجمع الشرطة المصرية أثناء تمثيله للجريمة في التجمع ولاذ بالفرار.

وكشف مصدر مطلع لموقع "القاهرة 24" تفاصيل هروب "سفاح التجمع" من قبضة الأمن خلال تمثيله إحدى جرائمه، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبطه واعتقاله بعد ساعات.

ولفت المصدر، إلى أن المتهم مزدوج الجنسية اصطحبته قوة أمنية لتمثيل الجريمة داخل كومبوند بالتجمع، الذي كان يستدرج به النساء لممارسة الرذيلة، وتعاطي المخدرات معهن، وبعد ضبطه خلال محاولته التخلص من جثمان إحدى ضحاياه، بصحراء بورسعيد على طريق الاسماعيلية - بورسعيد نطاق حي الجنوب.

وأشار المصدر، إلى أن واقعة الهروب جاءت خلال تمثيل الجريمة، وتحديداً عندما كان المتهم يحمل الشخص الذي يؤدي دور الضحية المتوفاة، ويمثل كيف حملها ووضعها بالسيارة، ليلوذ بالفرار بالسيارة سريعاً من مسرح تصوير الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن ضيقت عليه الخناق وسقط في قبضتها مرة أخرى.

وقال المصدر، إن سفاح النساء، جرى القبض عليه بالتجمع الخامس، وتم ضبط السيارة الهاربة بالإسكندرية، بعدما حاول أن يتحايل على الأمن بوجود السيارة بعيداً عنه، إلا أنه أمكن سقوطه، وتم نقله لمحبس بمحافظة بورسعيد لاستكمال إجراءات التحقيق.

يذكر أن النيابة العامة، أمرت بتجديد حبس المتهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، على خلفية اعترافه بقتل عدد من الضحايا من فتيات الليل، الذين التقى بهن في فيلا كومبوند التجمع، وتعاطى معهن المخدرات ومارس الرذيلة حتى الموت، وتخلص من الجثامين بالطرق الصحراوية.

وانكشف أمر السفاح خلال وجوده بـ محافظة بورسعيد، بنطاق حي الجنوب، للتخلص من جثة إحدى ضحاياه، ما جعله يسقط في أيدي أجهزة الأمن وينفضح أمره، بعد التحصل على مقاطع فيديو لنساء عاريات على هاتفه المحمول.