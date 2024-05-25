السعودية..هدية استثنائية من مدير مدرسة لطلابه بعد تقاعده

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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في لفتة رائعة وحالة استثنائية ودع مدير مدرسة بالمملكة العربية السعودية طلابه بطريقة لم يسبق إليها أحد قبله.

فقد أهدى مدير مدرسة أبي دجانة الابتدائية بـمحافظة البدع بمنطقة تبوك، دراجات هوائية لجميع طلاب المدرسة بمناسبة تقاعده، بعد خدمة امتدت لـ30 عاماً.

وقدم مدير تعليم تبوك شكره وتقديره لمدير مدرسة أبي دجانة الابتدائية بمحافظة البدع بتبوك بمناسبة تقاعده بعد خدمة امتدت 30 عامًا كان خلالها نموذجاً متفانيا في المجتمع التعليمي وكذلك مثمناً له مبادرته بتقديم هدايا عبارة عن "دراجات هوائية" لجميع أبنائه الطلبة داعياً له بالتوفيق والسداد.



وانهالت عبارات المديح والثناء من رواد مواقع التواصل الاجتماعي على هذا المعلم النبيل ما بين بيض الله وجهه فرح الطلاب وجزاه الله خيراً .

وعلق أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ما قام به مدير المدرسة بقوله: "لأول مره في مجال التعليم قام المعلم /مسلم سلمان المسعودي قائد مدرسة أبي دجانة الابتدائية بالبدع بعد تقاعده بإهداء كافة طلاب مدرسته دراجات هوائية قاربت تكلفتها 40 ألف ريال* .. *رحل من الوظيفه وترك الأثر في القلوب*".

وقال آخر: "جزاه الله خيراً وجعل ثواب ذلك في موازين حسناته وكثر الله من أمثاله، ويسعده مثل ما أسعد هالطلاب".

مدير مدرسة أبي دجانه الابتدائية بمحافظة #البدع التابعة لمنطقة #تبوك الأستاذ مسلم سلمان المسعودي يُهدي دراجات هوائية لجميع طلابه نظرًا لتقاعده ، بعد خدمة امتدت 30 عامًا ، الله يوفقك في حياتك القادمة يا أبو عبدالرحمن 💚🙏 ..#تعليم_تبوك

pic.twitter.com/kNufGgDaiT — حامد القرني (@aburaydd) May 23, 2024