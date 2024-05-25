مصر.. سفاح التجمع في قبضة الشرطة والتحريات تكشف عن تفاصيل مثيرة

المصدر: البيان

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ألقت قوات الشرطة المصرية القبض على سفاح التجمع الذي كان وراء مقتل 3 سيدات في ظروف غامضة.

وبحسب المصادر فإن تحريات أجهزة الأمن كشفت عن مرتكب واحد لوقائع القتل الثلاث وفق صحف مصرية.

وتوصلت التحريات الأولية عن السفاح الجديد أنه نفذ جرائم قتل لـ 3 أشخاص، وألقى بجثثهم في الصحراء بمناطق مختلفة، ويجري تكثيف جهود فرق البحث لتحديد عدد ضحاياه بشكل كامل.

وأضافت تحريات النيابة، أن جميع ضحاياه نسوة من أبو النمرس بالجيزة والأخرتين من الزاوية الحمراء بالقاهرة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية على جثة ملقاة على طريق صحراوي، وأخرى بمكان مشابه في بورسعيد.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب مقيم بمحافظة الإسكندرية، قتل ضحاياه داخل شقة بكمباوند شهير بمنطقة التجمع الخامس، كما تبين أنه وراء ارتكاب وقائع أخرى، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبطه، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأمرت النيابة بانتداب الأدلة الجنائية لرفع البصمات داخل الشقة لتحديد أسماء المترددين عليها، كما طالبت مباحث القاهرة بسرعة استكمال إجراءات الواقعة.

وأكدت التحريات الأولية أن المتهم خريج الجامعة الأمريكية، ويمتلك سيارة فارهة، وهو مصري مزدوج الجنسية، شاب صغير السن ومتعدد العلاقات بالفتيات، ويتردد على الشقة في أوقات متأخرة من الليل.

وأضافت أن المتهم سبق أن طلب من المالك عزل الصوت داخل الشقة، حتى لا يتم إزعاجه، وتبين أنه لجأ لذلك بهدف الانفراد بضحاياه، وبالفحص أيضا تبين أن المتهم كان يقيم خارج البلاد منذ وقت طويل، وعاد إلى مصر منذ شهرين، واستأجر شقة بمنطقة التجمع، ليتردد عليها بعد ذلك ضحاياه.

وتكثف أجهزة الأمن تحرياتها الآن للكشف أسباب ارتكاب المتهم جرائمه والتخلص من جثثهن في مناطق مختلفة بين محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، كما جار الآن تحديد هوية بقية الضحايا، وفحص بلاغ تغيب الفتيات في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة.