الموت يفجع النجم مدحت صالح

المصدر: البيان

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فجع الموت الفنان مدحت صالح بوفاة شقيقه أحمد صباح اليوم.

وكتب مدحت صالح منشوراً كشف من خلاله عن موعد تشييع جثمان شقيقه، حيث قال: "صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلن النجم مدحت صالح عن استقباله العزاء في شقيقه أحمد صالح الذي رحل عن عالمنا، يوم الأحد المقبل بعد صلاة المغرب من مسجد ضباط الشرطة.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى، شقيق الفنان مدحت صالح، وتقدمت النقابة وأعضاء مجلس إدارتها بخالص التعازي لأسرة الفنان مدحت صالح، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الفنان مدحت صالح أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" وفاة شقيقه قائلاً: "مع السلامة يا أحمد، مع السلامة يا ابني، مع السلامة يا حبيبي، إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله".

يُذكر أن آخر أعمال مدحت صالح الفنية، مشاركته في بطولة الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، الى جانب الفنانين: صبري فواز، شيرين رضا، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، نادية رشاد، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف الكدواني...، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي.