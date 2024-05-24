بعد إصابته بالسرطان وخضوعه للعلاج.. ماذا قال فنان العرب محمد عبده في ظهوره الأول؟

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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طمأن الفنان السعودي محمد عبده جمهوره ومحبيه على حالته الصحية في أحدث ظهور له بعد إعلانه الإصابة بسرطان البروستاتا وخضوعه للعلاج الكيماوي.

وقال الفنان محمد عبده في فيديو جمعه بالشاعر السعودي صالح الشادي: "الليلة سعداء جداً بأبو نواف وسهرته معانا، وأنا طيب بفضل الله".

وكان الفنان محمد عبده قد أعلن في تسجيل صوتي أنه مصاب بسرطان البروستاتا، وقال: "كان عندي كانسر (سرطان) في البروستاتا، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني".

وقال إن "الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء".

"أنا طيب بفضل الله تعالى "

مع الصديق الغالي الاستاذ #محمد_عبده في منزله ..ولقطة للذكرى. وحديث محبة وذكريات .. واحتفاء بمقدم حفيده السابع "عبدالمجيد " من ابنته ريم .

نسأل الله ان يتم عليه الصحة والعافية وان يمتعه بدوام السعادة والعمر المديد . pic.twitter.com/czY5abLEJj — صالح الشادي (@salehalshadi) May 23, 2024

والفنان محمد عبده من (مواليد 12 يونيو 1949) وُلِدَ في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوب السعودية وُيعتبر من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث ويلقب بـ «فنان العرب».

سرطان البروستات

سرطان البروستات هو بشكل عام مرض بطيء النمو، ومعظم الرجال المصابين بسرطان بروستات منخفض الدرجة يعيشون لسنوات عديدة من دون أعراض، ومن دون أن ينتشر المرض ويشكل خطراً على الحياة.

وأكدت جمعية سرطان البروستات الأسترالية أن ذلك النوع من السرطان يصيب الرجال عندما تتكون خلايا غير طبيعية في البروستات، ويمكن لهذه الخلايا أن تستمر في التضاعف بطريقة لا يمكن السيطرة عليها، و أحياناً تنتشر من خارج غدة البروستات إلى أجزاء قريبة أو بعيدة من الجسم، وسرطان البروستاتا في درجته المرتفعة ينتشر بسرعة ويكون قاتلاً.



أعراض وعوامل الإصابة

في المراحل الأولى للمرض قد لا تكون هناك أعراض واضحة، لكن مع تقدم مراحل سرطان البروستات تظهر أعراض مبكرة مثل:

شعور متكرر أو مفاجئ بالحاجة للتبول، وبعض الألم عند التبول، ووجود دم في البول أو السائل المنوي، وألم في أسفل الظهر أو أعلى الفخذين أو الوركين، ومع ذلك هذا الأعراض لا تعني إصابة مؤكدة بالمرض، ولذلك يجب استشارة طبيب مختص.

أما أهم العوامل ذات الصلة الأكبر بتطور سرطان البروستات، فيأتي في مقدمتها العمر إذ أن احتمال الإصابة به تزداد مع تقدم العمر، فخطر الإصابة بسرطان البروستات بحلول سن الخامسة والسبعين هو 1 من بين كل 7 رجال. ويزداد هذا الخطر بحلول سن الخامسة والثمانين إلى 1 من بين كل 5 رجال.

وهنال عامل الوراثة، فإذا كان للرجل قريب من الدرجة الأولى مصاب بسرطان البروستات، فإن احتمال إصابته به أكبر من الرجال الذين ليس لديهم سوابق عائلية كهذه.

ويزداد هذا الخطر أيضاً إذا كان لدى الرجل أكثر من قريب ذكر مصاب بسرطان البروستات، كما ترتفع المخاطر أيضاً عند الرجال الذين جرى تشخيص سرطان البروستات لدى أقربائهم في سن مبكرة.

وتلعب العوامل الجينية دورا كبير في الإصابة بسرطان البروستات، فالجينات موجودة في كل خلية من الجسم، وهي تتحكم بالطريقة التي تنمو فيها الخلايا في الجسم.

وبالتالي فإن التغييرات في الجينات قد تزيد من خطر انتقال سرطان البروستات من الوالد إلى الطفل، ورغم عدم إمكانية وراثة سرطان البروستات، إلا أنه يمكن وراثة الجينات التي تزيد من خطر الإصابة به.

وهناك أيضا عامل الغذاء، فبعض الدراسات أوضحت أن تناول الكثير من اللحوم المصنّعة أو الأطعمة الغنية بالدهون قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ناهيك عن نمط الحياة إذا أظهرت بعض الدراسة أن البيئة والنمط المعيشي قد يؤثران على خطر الإصابة بسرطان البروستات.



تشخيص المرض

في العادة يجري الطبيب فحص دم وأو فحص جسدي للكشف عن صحة غدة البروستات، فتظهر النتيجة ما إذا كان هنالك زيادة في هذا البروتين المحدد. وحسب النتيجة فقد تحتاج للمزيد من الفحوصات من قبل اختصاصي.

والارتفاع في معدل المستصد النوعي للبروستات لا يعني بالضرورة وجود سرطان، فأمراض البروستات الأخرى غير السرطان قد تسبب أيضاً ارتفاعاً في معدل المستضد النوعي للبروستات.

وهناك الفحص الشرجي الإصبعي للتحقق من حجم البروستات وتقييم ما إذا كان هناك أية أمور غير طبيعية. ولكن النتيجة الطبيعية للفحص لا تستبعد وجود سرطان البروستات.

وإذا أظهرت فحوصاتك أنك معرض لخطر الإصابة بسرطان البروستات فإن الخطوة التالية هي أخذ خزعة صغيرة من أنسجة البروستات، والتي يمكن من خلالها إجراء تشخيص أكيد لسرطان البروستات.

ويجري عادة أخذ الخزعة عادة كإجراء للمرضى، وسيصف الطبيب بعدها على الأرجح المضادات الحيوية لتقليل خطر الإلتهاب. ويتم إرسال الأنسجة إلى اختصاصي علم الأمراض لتحديد ما إذا كانت الخلايا خبيثة (سرطانية) أو حميدة (غير سرطانية).