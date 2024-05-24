مصري يقوم بفعل غريب في يوم زفافه ويثير ضجة كبيرة

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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أقدم عريس مصري على تقبيل قدم زوجته يوم زفافهما ما أثار ضجة كبيرة في مصر بين رافضين للفعل والبعض أخذه على سبيل الدعابة.

ويظهر مقطع فيديو متداول عبر منصات مواقع التواصل قيام العريس بإلباس زوجته ذهباً في قدمها وما انتهى حتى انكب على قدمه مقبلاً إياها مبرراً ذلك بأنه كان يبحث عن إنسانه تطلب منه الزواج لنفسه وقال: "كل إنسان في نظر نفسه غالي أوي، وأنا في نظر نفسي غالي أوي أوي، فكان نفسي في أنثى تقدر قيمتي وتقولي بالحرف الواحد: ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني.. والست دي قالتلي كدا ووعدتها أعملها فرح مفيش بنت مش هتتمناه".

وردت العروسة أما الكاميرا : "قولتله ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني وليا الفخر لو بتقبل" والعروس هي امرأة سورية تدعى سوزان وتبلغ من العمر أربعين عاماً.

وقال العريس ويدعى محمود عبد النبي في تصريح بحسب العربية نت إنه كان يبحث عن أنثى تقدر قيمته وتطلب هي منه الزواج، وهو ما فعلته "سوزان" والتي طلبت منه الزواج بالفعل، فكان رده عليها أنه سوف يقيم لها حفل زفاف "يتعجب له الجميع".

وأضاف العريس أنه لم يُقدم على هذا التصرف حتى يصبح حديث الناس، ولا يتعمد تصدر "التريند"، لكنه فعل ذلك لأنه يحبها بالفعل، ووجد أنها تستحق أكثر من ذلك، حيث إنها طلبت منه الزواج وأعطته قدره وقيمته، فكان لابد أن يمنحها أكثر مما تتوقع، حتى لو كان غريبا على البعض، أو حتى يعرضه للانتقاد.

من جانبها قالت العروس إنها أحبت في عريسها الصدق والمروءة والأمان.

وروت موقفاً عكس لها شهامة عريسها، حينما كانت تمر بأزمة كبيرة فوقف إلى جانبها وساعدها، وقال لها: "بيت أخوكي مفتوح لكِ ولأبنائك وسوف أترك المنزل لكم".

إلى ذلك ، قال مصور مقطع الفيديو، ويدعى كريم ماجد، إنه وجد تصرف العريس لافتاً للانتباه وغريباً على المجتمع، فأقدم على توثيق تلك اللحظة.

عريس مصري يقبّل قدم عروسه والسبب غريب 👇👇



🔴 «كنت عايز أنثى تقدرني وتطلب ايدي» 🔴



العروسه قالتلي🔴ممكن من فضلك لو سمحت تتجوزني#الثانية_عشر_يااهلي #البنك_المركزي_المصري #مصر_تتصدى_لمخططات_اسرائيل #الجيش_المصرىpic.twitter.com/wAgIYa58nk — الأحداث المصرية🇪🇬 (@mm2710922) May 23, 2024