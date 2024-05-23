اليونان تصادر 200 كلغم من الكوكايين في حاوية محملة بالجمبري

المصدر: د ب ا

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أعلنت الشرطة اليونانية في مدينة بيرايوس الساحلية أنها صادرت أكثر من 200 كيلوغرام من الكوكايين.

وذكرت الشرطة، اليوم الخميس، إن كمية الكوكايين كانت مخبأة في حاوية مبردة محملة بالجمبري، قادمة من إحدى دول أمريكا الجنوبية. وتم احتجاز أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و64 عاما.

وأضافت الشرطة أنه بناء على بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، تم الدفع بالمحققين اليونانيين لملاحقة عصابة المخدرات.

وقالت الشرطة إن العصابة جمعت حوالي 5 ملايين يورو (4ر5 ملايين دولار) من عمليات تهريب المخدرات قبل إلقاء القبض على أفرادها.

ويقدر خبراء القيمة السوقية للكوكايين الذي تم مصادرته بحوالي 500 ألف يورو. ويُذكر أن جنوب شرقي أوروبا يعتبر مركزا رئيسيا لتجارة المخدرات غير المشروعة.