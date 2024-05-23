بعد زواجه بساعات.. يطلق عروسه بسبب لون عينيها

المصدر: البيان

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الطلاق المبكّر ظاهرة تهدد كيان الأُسر، وتخلّف ذاكرة سيّئة لدى الشباب المقبلين على الزواج، بوجود تجارب فاشلة لم تستمر، وفي واحدة من أغرب أسباب الطلاق، أقدم مهندس على تطليق زوجته في "الصباحية" بسبب لون عينيها، حيث استيقظت من النوم بدون عدسات لاصقة، وكان يعتقد أن لون عينيها أخضر!

ولم يتمالك الزوج نفسه ولم يراع فرحة العروس بالزواج الذي دام لساعات، بل اتهم العروس بخداعه وقام بتطليقها.

وحاولت العروس أن تفهم زوجها الذي لم يسألها عن لون عينيها خلال فترة الخطوبة التي دامت شهرين فقط، أنها ترتدي العدسات اللاصقة بشكل دائم بسبب مشكلة في النظر، ولا تخلعها إلا وقت النوم، إلا أنه أصر على أنه يتمسك بشرط "لون العينين" بغية "تحسين النسل"! بحسب العربية نت.

وتدخل الأهل لحل المشكلة، وحاول أهالي العروس توضيح الأمر للزوج، وأنه، حتى لو كانت العروس بعينين خضراوين، فهذا لا يؤكد حصوله على أطفال يحملون نفس الصفة، وأنهم قد يحملون جيناته، إلا أنه رفض بشكل قاطع التراجع عن الطلاق.