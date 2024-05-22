زوجة شابة تكتشف بالصدفة مفاجأة في قصة زواجها برجل يكبرها بـ 38 عاماً

المصدر: إعداد ــ رضا أبوالعينين

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اكتشفت امرأة إندونيسية شابة أن الرجل الذي تزوجته كان عريسًا التقت به في حفل زفافه عندما كانت طفلة في عمر التسع سنوات.

أدركت ريناتا فاديا، 24 عامًا، من جزيرة بانجكا بإندونيسيا، بعد زواجها من زوجها الذي يكبرها بـ 38 عامًا، أنها تعرفت عليه قبل 15 عامًا.

الزوجان، اللذان فقدا الاتصال على مر السنين، عادا للتواصل بعد عقد ونصف العقد من الزمن، وفقا لصحيفة، ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

وشاركت فادية تجربتها غير العادية على TikTok، والتي حصدت سريعًا أكثر من 7.1 ملايين مشاهدة.

وتضمن الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع صورة جماعية من حفل زفاف زوجها السابق في عام 2009، حيث وقفت فاديا، التي كانت تبلغ من العمر تسع سنوات، بالقرب من زوجها البالغ من العمر الآن 62 عامًا.

وفي مقطع فيديو لاحق، أوضحت أنها حضرت حفل الزفاف كضيفة، وأن الزوجين كانا على درجة قرابة بعيدة منها.

وعلى الرغم من أنهما لم يعرفا بعضهما البعض، إلا أن مساراتهما التقت مرة أخرى في عام 2019، وتزوجا في عام 2020 ورزقا بطفل بعد عام واكتشفت هذه الصدفة أثناء تصفحها لألبوم زفاف زوجها الثاني.

وقالت إن زوجها وزوجته الثانية انفصلا في عام 2011، لذا فهي لم تكن سببا في الانفصال حيث كانت طفلة في الحادية عشرة من عمرها.

في إندونيسيا، الزواج المبكر أمر شائع، حيث إن ربع النساء يتزوجن قبل سن 18 عاما، وفقا لتقرير اليونيسف. وقبل عام 2019، لم يكن هناك حد أدنى لسن الزواج بموجب القانون الإندونيسي، لذلك سُمح للعديد من الفتيات تحت سن 16 عامًا بالزواج.

وتساءل عدد من متابعي الإنترنت عن فارق السن بين فادية وزوجها.

"يرى؟ وقال أحدهم: "طالما أن لديك المال، فلا بأس، حتى مع وجود فارق عمر 38 عامًا".

وقالت أخرى إنه على الرغم من فارق السن بينهما، إلا أنها وزوجها متوافقان بشكل جيد ويعيشان حياة سعيدة.

وقال آخر: "كان وجه زوجها كبيراً في السن، لكنه يبدو الآن أصغر سناً".