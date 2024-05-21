حادث غرق مروع في نهر النيل بمصر

المصدر: البيان

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كثف رجال الأمن في مصر جهودهم للبحث عن ناجين في حادث غرق ميكروباص من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب" بمياه نهر النيل.

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات، وتعرضت بعضهن للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

وأكد مصدر أمني بأن السيارة "كانت تقل نحو 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم".

وتعمل قوات الأمن للقبض على سائق الميكروباص الذي سقط في مياه النيل، ليتم التحقيق معه حول الواقعة بعد هروبه ولكشف ملابسات الحادث بالكامل وفق صحف مصرية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في مصر، الأعمال الإسعافية، والخدمات الطبية المقدمة لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى معدية أبوغالب، في نهر النيل، في محافظة الجيزة، موجهة برفع درجة الاستعداد في المستشفيات الواقعة في محيط الحادث .

وأكدت وزارة الصحة والسكان، تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 وفيات وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.