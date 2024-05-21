سوريا.. إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بسرطان الدم وخضوعها للعلاج

المصدر: سانا

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أعلنت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم أنه بعد ظهور عدة أعراض وعلامات سريرية مرضية تبعتها سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية، تمّ تشخيص إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض الابيضاض النقوي الحاد سرطان الدم (لوكيميا).

وبينت رئاسة الجمهورية في بيان لها اليوم أن السيدة الأولى ستخضع لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وبالتالي ستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج.

وأوضحت رئاسة الجمهورية أن السيدة أسماء الأسد ستخوض هذه المرحلة العلاجية بكل إرادة وعزيمة وإيمان بالله.