إنقاذ فتاة مصرية تناولت 50 قرصاً ساماً بعقار باهظ الثمن

المصدر: البيان

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نجح أطباء في مستشفى بمحافظة الغربية من إنقاذ فتاة بترياق باهظ الثمن بعد تناولها 50 قرصاً ساماً.



واستقبل أحد مستشفيات محافظة الغربية فتاة تبلغ من العمر 24 عاماً تعاني من اضطراب بالضفيرة الكهربائية للقلب من الدرجة الثالثة إثر تناولها 50 قرصاً من عقار سام وقاتل.

وعلى الفور تم التعامل مع حالتها وإعطاؤها عقارا يعالج التسمم.

ومع سرعة الاستجابة تحسنت حالتها بشكل كبير وبقيت تحت المراقبة حتى تعافت تماما.

وغادرت الفتاة المستشفى بعد حوالي 3 أيام من مركز السموم التابع لمستشفيات جامعة طنطا.

وذكر موقع "القاهرة 24" أن الأطباء أسعفوا الفتاة بواسطة الترياق "Digibind" العقار المعالج للتسمم.

وأشار إلى العقار المستخدم في العلاج "Digibind" لا يوجد منه إلا عدد محدود جدا على مستوى الجمهورية، حيث إنه باهظ الثمن وسعر الأمبولة الواحدة يبلغ 125 ألف جنيه (قرابة 2700 دولار) ويصعب توفيره في الأسواق الخاصة ولا يستطيع أحد توفيره سوى وزارة الصحة.