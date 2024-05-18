وفاة طفلة نسيها والداها بالسيارة لحضور حفل زفاف

المصدر: إعداد: السيد رمضان السيد

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لقيت طفلة، تبلغ من العمر 3 سنوات، مصرعها خنقاً، بعدما أمضت مدة طويلة وحيدةً داخل سيارة، حيث تركها والداها وذهبا لحضور حفل زفاف.

وذكر موقع صحيفة «ذا تايم أوف إنديا» الإخباري أن براديب ناجار، أحد سكان مدينة كوتا الهندية، أغلق سيارته، وذهب بصحبة زوجته وابنتيه لحضور حفل زفاف أحد أقاربه في قرية جوراواربور، مساء الأربعاء الماضي، في حين نسوا جميعاً الطفلة لتلقى مصيرها المفجع.

وظل الوالدان منخرطين في احتفالات مختلفة، معتقدين أن إحدى ابنتيهما برفقة الطفلة الصغيرة.

وبعد مرور 3 ساعات، أدرك الزوجان الحقيقة، وبدآ البحث عن الطفلة، ليعثرا عليها أخيراً مستلقية فاقدة للوعي في السيارة، وإثر نقلها إلى المستشفى، أكد الطبيب وفاتها.