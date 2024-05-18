حالة نادرة.. طفلة عملاقة رأسها يتضخم بلا توقف

المصدر: إعداد: السيد محمود المتولي

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تعاني طفلة برازيلية تدعى غرازيلي من حالة نادرة تؤدي إلى تضخم رأسها بشكل كبير لعدم توقفه عن النمو.

وعانت أدالغيسا والدة الطفلة من آلام شديدة في المعدة أثناء حملها في طفلتها، وقام الأطباء بتشخيص إصابة الجنين باستسقاء في الرأس، وهي حالة يتراكم فيها السائل في الدماغ، مما يؤدي إلى تضخم الرأس.

وتوقع الأطباء أن غرازيلي لايمكنها أن تعيش أكثر من ثلاثة أشهر وفق صحيفة " ذا ميرور".

ورغم التحديات الكثيرة التي تواجهها والدة الطفلة البالغة من العمر 48 عامًا وهي أم لثلاثة أطفال، فإنها تقوم بمشاركة قصة غرازيلي "الطفلة العملاقة" على منصات التواصل ما جعل الكثيرين يتنمرون عليها لضخامة رأسها.

وقالت أدالغيسا : " إن كلمة "طفل" هي كلمة حنونة، ولكن عندما ينادونها برأسها الكبير أشعر بالحزن لأن ذلك مجرد قسوة. لكن الشيء المهم هو أنني، وجميع عائلتنا وأصدقائنا، نحب غرازيلي كما هي".

وتدهورت الحالة الصحية لغرازيلي، فهي لا تستطيع المشي أو التحدث، كما أنها فقدت بصرها مؤخرًا، وعلى الرغم من هذه الصعوبات، فإن أدالغيسا تعتني بابنتها كل يوم بكل حب.

وقالت: "إن أبناء الإخوة وأبناء العم والعمات والعديد من أفراد الأسرة يحبون القدوم لرؤيتها والعناية بها، أنا لا أعمل، أنا فقط أعتني بها - أنا سعيدة بالعناية بها، ومن الممتع أن أراها تبتسم. أنا لا أفقد الأمل أبدًا لأنني امرأة ذات إيمان عظيم".