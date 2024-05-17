قصة أغرب من الخيال.. جزائري يختفي في منزل جاره 28 عاماً "فيديو"

المصدر: وكالات

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شهدت مدينة الجلفة الجزائرية واقعة أغرب من الخيال بعد العثور على شخص اختفى قبل 28 عاماً قضاها محتجزاً داخل قبو منزل جاره دون أن يتمكن من الهرب بحسب النيابة العامة الجزائرية.

وتعود تفاصيل القصة الغريبة لعام 1996 في بلدية القديدة عندما اختفى الشاب عمر 19 عاماً آنذاك في ظروف غامضة، فشلت خلالها أسرته بالعثور عليه وشاعت خلالها أخبار عن مقتله، قبل أن تعود قصته للظهور بعد منشور على "فيسبوك" لشخص قال إن عمر محتجز لدى شخص على بعد 200 متر من منزل عائلته، ليقتحم أقارب عمر بيت المختطف ليجدوا الضحية محتجزاً داخل قبو.

وأظهرت مقاطع متداولة الضحية يخرج من قبو تحت الأرض يشبه المغارة، لا تتجاوز مساحته 40 مترا مربعاً، وسط تساؤلات بشأن سلامته العقلية بعد حبسه كل هذه السنوات.

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن أقارب عمر، أنه اختفى بعدما غادر قريته متوجهاً إلى وسط مدينة الجلفة، فبحثوا عنه ونشروا صوره في التلفزيون، لكن من دون جدوى.

وأضافت أن عمر ذكر أنه كان يسمع أقاربه، ويراهم من فتحة صغيرة في الإسطبل، كما علم بوفاة أمه أثناء غيابه "لكنه لم يكن يستطيع أن يصرخ أو يهرب بسبب السحر، لكن عقدته انفكت بمجرد الابتعاد عن منزل الشخص الذي كان يحتجزه".

وقالت النيابة، إنها أوقفت المتهم البالغ 61 عاماً، وبدأت التحقيق معه تمهيداً لمحاكمته. وأوضحت أن المتهم الذي يعمل حارساً في البلدية، كان يمارس حياته بشكل طبيعي.