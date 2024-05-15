جدة هندية تثير الجدل بـ «فيديو إنضاج الموز»

المصدر: (دبي - البيان)

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أثارت الجدة الهندية «إسواري أس» الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو إنضاج الموز بمزرعتها، حيث يتابعه نحو 900 ألف شخص عبر حساب على إنستغرام، وفق موقع «24». وتنشر الجدة «إسواري أس» بشكل متواصل من خلاله مقاطع فيديو تظهر طرقها التقليدية في زراعة الفاكهة وطهيها.

وتحصد آلاف التعليقات المعربة عن إعجابها بأسلوبها القروي في الزراعة، وأثنى آخرون على طاقتها الإيجابية وقوة صحتها التي لا تقل عن همة الشباب وطاقتهم. من أكثر المقاطع التي حققت شهرة وأثارت الجدل فيديو تعليمي لخطوات تسريع إنضاج الموز الأخضر من دون مواد كيميائية.

وبدأت المرأة بشرح تقنية دفن الموز الأخضر في حفرة مبطّنة بأوراق الموز الجافة، ثم وضع الفحم داخل الحفرة لتوليد الدخان، وأخيراً، تغطية الحفرة بالتربة وتركها لمدة يومين. وتؤكد خلال حديثها أن الموز يخرج بعد يومين ناضجاً تماماً وجاهزاً للاستهلاك.