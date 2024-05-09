هبوط مخيف لطائرة شحن في إسطنبول

المصدر: وكالات

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تعرضت طائرة شحن تابعة لشركة «فيديكس» من طراز بوينغ 767 لعطل مفاجئ قبل هبوطها في مطار إسطنبول، "الأربعاء"، حيث لم تعمل عجلات الهبوط الأمامية بسبب عطل هيدروليكي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي بدن طائرة الشحن طراز "بوينج 767"، التي صنعت قبل تسع سنوات، وهو ينزلق على المدرج.

ودارت الطائرة في الجو وحاول الطيار فتح العجلات الأمامية مجدداً، وحين استمر العطل قرر الهبوط من دون استخدامها، وأبلغ سلطات المطار، حيث استعدت سيارات الإطفاء والإسعاف. وهبطت الطائرة بعد 40 دقيقة من فشل محاولة هبوطها الأولى، من دون أن تقع أي إصابات.