دجاجة «مدللة» تعيش حياة يحلم بها الكثيرون

المصدر: (دبي - البيان)

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تعيش دجاجة أسترالية «حياة الأثرياء» بدرجة رفاهية يحلم بها الكثير من البشر، بعدما كانت قبل عامين بساق عليلة وذيل مدمّر، وفق موقع «24».

وفي عام 2022، انتقلت الدجاجة ويندي للإقامة مع أخصائية العناية بالحيوانات لورين ويليامز (43 عاماً) وزوجها الممرض مات (44 عاماً)، حيث بدأت تعيش حياة مرفهة داخل المنزل. وحصل الزوجان على الدجاجة من جهة إنقاذ كونها تعاني من ساق تالفة ودون ذيل. ويصطحب لورين ومات معهما ويندي في كل رحلاتهما، فأحياناً يحملانها في سلة خاصة بالقطط، وأحياناً في عربة خاصة بالأطفال، أما في المنزل فهي تعيش داخل المنزل وليس في قن الدجاج.

وتحولت الدجاجة إلى نجمة مواقع التواصل بعد إنشاء حساب باسمها على «فيس بوك»، حيث يتابعها الآلاف، وتنشر لورين خلاله مقاطع فيديو وصوراً من حياتها اليومية.