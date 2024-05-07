والدة أسمن رجل في العالم تعجز عن دفنه

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قد لا يحصل أثقل رجل في العالم على جنازة مناسبة بسبب مطاردة حجمه له بعد وفاته، حيث تكافح والدته للعثور على مكان للجثة.

وبحسب ما نشرت صحيفة صن البريطانية فإن ليزا، والدة جيسون هولتون، تسعى للعثور على مكان قادر على استيعاب جسد ابنها، لكنها لا تجد حتى الآن بسبب ضخامة جسده، حسب «سكاي نيوز».

ووحدة قياس الوزن في المملكة المتحدة هي الحجارة، والحجر الواحد يعادل 14 رطلاً أو 6.35 كيلوغرامات، وبلغ وزن جيسون 50 حجراً.

وقالت ليزا: «إذا كان لا بد من دفنه فسيكلف ذلك الكثير من المال الذي لا أملكه، سيحتاج إلى قطعة أرض مزدوجة بدلاً من قطعة واحدة»، مضيفة: «نحن بحاجة إلى منحه وداعاً مناسباً، أفتقده كثيراً.

أنا أحبه كثيراً». وتوفي جايسون، 33 عاماً، هذا الشهر بسبب فشل في أعضائه، فضلاً عن إصابته بالسمنة المفرطة.