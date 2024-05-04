قردة تستخدم نبتة كضمادة للجروح

المصدر: (باريس - أ ف ب)

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عالج قرد من النوع السومطري نفسه، إثر تعرضه لإصابة في وجهه، باستخدام ضمادة تتمثل بنبتة طبية، في أول ملاحظة لسلوك مماثل لدى قرد كبير يعيش في البرية، على ما أفادت مجلة «ساينتفك ريبورتس».

وفي يونيو الماضي، رُصد حيوان راكوس يبلغ 30 سنة تقريباً وهو مصاب بجرح بليغ في وجهه. وقالت عالمة الرئيسيات في معهد ماكس بلانك الألماني والمعدة الرئيسية للدراسة إيزابيل لومر: «ربما تعرض للإصابة إثر مشاجرة مع ذكر من نوع قريب».

وتتم مراقبة هذا الحيوان ونحو 130 نوعاً محدداً تعيش في مساحة من متنزه غونونغ ليوسر الوطني الإندونيسي.

وبعد ثلاثة أيام من إصابته، بدأ القرد يمضغ أوراق شجرة من نوع العارشة تسمى محلياً أكار كونينغ (فيبراوريا تينكتوريا)، ولكن بدل بلعها، كان يضع أصابعه الملطخة بعصير النبات على جرحه قبل تغطيته بالكامل بلب العارشة. وشفي بعد خمسة أيام الجرح. وبعد أسبوعين، بقيت ندبة بالكاد مرئية. هذا «العلاج» المستخدم ليس معجزة، بل جزء من بروتوكول الأدوية التقليدي في المنطقة الممتدة من الصين إلى جنوب شرق آسيا. وأكدت الدراسة، أن هذه النتيجة تمثل الحالة الأولى الموثقة لإقدام حيوان بري على معالجة جرحه من خلال نوع نباتي يحتوي على مواد حيوية نشطة.